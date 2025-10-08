Лавров прокомментировал план Трампа по Газе

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. План президента США Дональда Трампа, который нацелен на урегулирование конфликта в секторе Газа, на данный момент является лучшим решением для завершения конфликта с точки зрения приемлемости для арабов и "неотторжения" Израилем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для проекта "Мосты на Восток".
"Президент США Дональд Трамп предложил свои "20 пунктов", в которых упоминается слово "государственность". Но сформулировано все это достаточно общо́. В таком контексте, что речь идет только о том, что останется от сектора Газа. Западный берег в этом контексте не упоминается. Но мы реалисты. Понимаем, что это лучшее, что сейчас есть "на столе". По крайней мере, лучшее с точки зрения приемлемости для арабов, "неотторжения" Израилем, а именно так я бы охарактеризовал позицию (премьер-министра Израиля – ред.) Биньямина Нетаньяху", - заявил он.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.