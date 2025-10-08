Лавров прокомментировал план Трампа по Газе

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. План президента США Дональда Трампа, который нацелен на урегулирование конфликта в секторе Газа, на данный момент является лучшим решением для завершения конфликта с точки зрения приемлемости для арабов и "неотторжения" Израилем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для проекта "Мосты на Восток".