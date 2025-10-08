Лавров примет участие в сессии российско-арабского форума сотрудничества

Рейтинг@Mail.ru
14:46 08.10.2025 (обновлено: 14:49 08.10.2025)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 октября в Москве примет участие в седьмой министерской сессии Российско-Арабского форума сотрудничества
россия, москва, сергей лавров, мария захарова, лига арабских государств, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Москва, Сергей Лавров, Мария Захарова, Лига арабских государств, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 октября в Москве примет участие в седьмой министерской сессии Российско-Арабского форума сотрудничества, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«
"Тринадцатого октября в Москве состоится седьмая министерская сессия Российско-Арабского форума сотрудничества с участием главы российского внешнеполитического ведомства. Ожидается прибытие на форум генерального секретаря Лиги арабских государств и глав внешнеполитических ведомств ряда арабских стран", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова отметила, что в рамках заседания будет проведён обстоятельный обмен мнениями о положении дел на Ближнем Востоке, в Северной Африке с акцентом на наиболее актуальные региональные и международные проблемы, включая обострившуюся ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, обстановку в Сирии, Ливии, Йемене.
"Предполагается обсуждение практических шагов по укреплению всего комплекса отношений между Россией и арабскими странами, в частности, в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-образовательной и гуманитарной сферах", - добавила дипломат.
Она пояснила, что по итогам работы форума будет принят план действий по реализации принципов, целей и задач российско-арабского сотрудничества на период с 2026 по 2028 год.
"Рассчитываем, что предстоящее мероприятие послужит дальнейшему расширению многопрофильного партнёрства нашей страны с арабским миром", - заключила Захарова.
РоссияМоскваСергей ЛавровМария ЗахароваЛига арабских государствМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
