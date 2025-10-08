Лавров примет участие в сессии российско-арабского форума сотрудничества

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 октября в Москве примет участие в седьмой министерской сессии Российско-Арабского форума сотрудничества, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Тринадцатого октября в Москве состоится седьмая министерская сессия Российско-Арабского форума сотрудничества с участием главы российского внешнеполитического ведомства. Ожидается прибытие на форум генерального секретаря Лиги арабских государств и глав внешнеполитических ведомств ряда арабских стран", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова отметила, что в рамках заседания будет проведён обстоятельный обмен мнениями о положении дел на Ближнем Востоке, в Северной Африке с акцентом на наиболее актуальные региональные и международные проблемы, включая обострившуюся ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, обстановку в Сирии, Ливии, Йемене.
"Предполагается обсуждение практических шагов по укреплению всего комплекса отношений между Россией и арабскими странами, в частности, в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-образовательной и гуманитарной сферах", - добавила дипломат.
Она пояснила, что по итогам работы форума будет принят план действий по реализации принципов, целей и задач российско-арабского сотрудничества на период с 2026 по 2028 год.
"Рассчитываем, что предстоящее мероприятие послужит дальнейшему расширению многопрофильного партнёрства нашей страны с арабским миром", - заключила Захарова.
