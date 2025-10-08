Лавров примет участие в сессии российско-арабского форума сотрудничества

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 октября в Москве примет участие в седьмой министерской сессии Российско-Арабского форума сотрудничества, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она пояснила, что по итогам работы форума будет принят план действий по реализации принципов, целей и задач российско-арабского сотрудничества на период с 2026 по 2028 год.