Лавров примет участие в церемонии открытия российско-арабского саммита
14:39 08.10.2025 (обновлено: 14:47 08.10.2025)
Лавров примет участие в церемонии открытия российско-арабского саммита
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в церемонии открытия и работе первого российско-арабского саммита, который пройдет 15 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров примет участие в церемонии открытия и работе первого российско-арабского саммита. Он состоится 15 октября в Москве, участниками станут главы государств, правительств и других высших органов власти, входящих в Лигу арабских государств, а также генеральный секретарь этой панарабской организации" , - сказала она в ходе брифинга в среду.Ранее президент России Владимир Путин пригласил лидеров арабских государств на саммит, который пройдет в Москве 15 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что всем лидерам стран Лиги арабских государств и генсеку панарабской организации были направлены послания от имени президента России для участия в первом российско-арабском саммите.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в церемонии открытия и работе первого российско-арабского саммита, который пройдет 15 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров примет участие в церемонии открытия и работе первого российско-арабского саммита. Он состоится 15 октября в Москве, участниками станут главы государств, правительств и других высших органов власти, входящих в Лигу арабских государств, а также генеральный секретарь этой панарабской организации" , - сказала она в ходе брифинга в среду.
Ранее президент России Владимир Путин пригласил лидеров арабских государств на саммит, который пройдет в Москве 15 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что всем лидерам стран Лиги арабских государств и генсеку панарабской организации были направлены послания от имени президента России для участия в первом российско-арабском саммите.
Лавров примет участие в сессии российско-арабского форума сотрудничества
Вчера, 14:46
 
