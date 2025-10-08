https://ria.ru/20251008/lavrov-2047066127.html

Лавров примет участие в церемонии открытия российско-арабского саммита

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в церемонии открытия и работе первого российско-арабского саммита, который пройдет 15 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров примет участие в церемонии открытия и работе первого российско-арабского саммита. Он состоится 15 октября в Москве, участниками станут главы государств, правительств и других высших органов власти, входящих в Лигу арабских государств, а также генеральный секретарь этой панарабской организации" , - сказала она в ходе брифинга в среду.Ранее президент России Владимир Путин пригласил лидеров арабских государств на саммит, который пройдет в Москве 15 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что всем лидерам стран Лиги арабских государств и генсеку панарабской организации были направлены послания от имени президента России для участия в первом российско-арабском саммите.

