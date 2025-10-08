https://ria.ru/20251008/lavrov-2047066127.html
Лавров примет участие в церемонии открытия российско-арабского саммита
Лавров примет участие в церемонии открытия российско-арабского саммита - РИА Новости, 08.10.2025
Лавров примет участие в церемонии открытия российско-арабского саммита
Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в церемонии открытия и работе первого российско-арабского саммита, который пройдет 15 октября,... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T14:39:00+03:00
2025-10-08T14:39:00+03:00
2025-10-08T14:47:00+03:00
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
москва
мария захарова
владимир путин
лига арабских государств
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044466416_0:133:3172:1917_1920x0_80_0_0_a33793a4b1a33619df2e27f337999feb.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в церемонии открытия и работе первого российско-арабского саммита, который пройдет 15 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров примет участие в церемонии открытия и работе первого российско-арабского саммита. Он состоится 15 октября в Москве, участниками станут главы государств, правительств и других высших органов власти, входящих в Лигу арабских государств, а также генеральный секретарь этой панарабской организации" , - сказала она в ходе брифинга в среду.Ранее президент России Владимир Путин пригласил лидеров арабских государств на саммит, который пройдет в Москве 15 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что всем лидерам стран Лиги арабских государств и генсеку панарабской организации были направлены послания от имени президента России для участия в первом российско-арабском саммите.
https://ria.ru/20251008/lavrov-2047067233.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044466416_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_3f75545c1a623d90a368f4f8a0765ced.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, москва, мария захарова, владимир путин, лига арабских государств
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров, Москва, Мария Захарова, Владимир Путин, Лига арабских государств
Лавров примет участие в церемонии открытия российско-арабского саммита
Лавров примет участие в церемонии открытия первого российско-арабского саммита