https://ria.ru/20251008/krasnoyarsk-2047015082.html
В Красноярске задержали подростка, вступившего в "Азов"*
В Красноярске задержали подростка, вступившего в "Азов"* - РИА Новости, 08.10.2025
В Красноярске задержали подростка, вступившего в "Азов"*
Задержан подросток из Красноярска, вступивший в украинский националистический полк "Азов"* (признан террористическим и запрещен в РФ) и передавший личные данные РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T11:38:00+03:00
2025-10-08T11:38:00+03:00
2025-10-08T11:38:00+03:00
происшествия
россия
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047013147_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b95f127b60df22722f25c0a65d028652.jpg
https://ria.ru/20250925/ukraina-2044181921.html
https://ria.ru/20251008/agent-2047010723.html
россия
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047013147_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b9422e71bbcd11838176b41ee2538b8c.jpg
Задержание 17-летнего подростка из Красноярска, который вступил в "Азов"*
Задержан 17-летний подросток из Красноярска, который вступил в "Азов"* и передавал личные данные своего родственника, находящегося в зоне СВО, сообщили в СК. * террористическая организация, запрещена в России.
2025-10-08T11:38
true
PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске задержали подростка, вступившего в "Азов"*
В Красноярске подросток вступил в "Азов" и передал данные родственника-военного
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Задержан подросток из Красноярска, вступивший в украинский националистический полк "Азов"* (признан террористическим и запрещен в РФ) и передавший личные данные своего родственника, находящегося в зоне СВО, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя города Красноярска
. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ
(участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в апреле 2024 года юноша, являясь сторонником националистического объединения "Азов"*, через мессенджер вступил в его ряды для борьбы против действующего в России политического режима. В частности, он заявил о готовности участвовать в деятельности "Азова"* и размещать в публичных местах его символику и атрибуты.
"С апреля по август 2025 года фигурант передавал сведения о штабе волонтерского отряда, который осуществляет сбор гуманитарной помощи для военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, принимающих участие в проведении специальной военной операции, в том числе о его местонахождении штаба. Также фигурант предоставил участнику объединения "Азов"* личные данные своего родственника - военнослужащего ВС РФ, находящегося в зоне боевых действий", - отмечается в сообщении.
В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об аресте, правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.
"СК
России напоминает, что за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы", - добавили в ведомстве.
* признан террористическим и запрещен в РФ