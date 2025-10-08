В Красноярске задержали подростка, вступившего в "Азов"*

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Задержан подросток из Красноярска, вступивший в украинский националистический полк "Азов"* (признан террористическим и запрещен в РФ) и передавший личные данные своего родственника, находящегося в зоне СВО, сообщили РИА Новости в СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя города Красноярска . Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в апреле 2024 года юноша, являясь сторонником националистического объединения "Азов"*, через мессенджер вступил в его ряды для борьбы против действующего в России политического режима. В частности, он заявил о готовности участвовать в деятельности "Азова"* и размещать в публичных местах его символику и атрибуты.

"С апреля по август 2025 года фигурант передавал сведения о штабе волонтерского отряда, который осуществляет сбор гуманитарной помощи для военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, принимающих участие в проведении специальной военной операции, в том числе о его местонахождении штаба. Также фигурант предоставил участнику объединения "Азов"* личные данные своего родственника - военнослужащего ВС РФ, находящегося в зоне боевых действий", - отмечается в сообщении.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об аресте, правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.

СК России напоминает, что за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы", - добавили в ведомстве.