ВС России контролируют несколько районов Красноармейска, заявил экперт

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские войска уже контролируют несколько районов Красноармейска (украинское название - Покровск) в ДНР, участь города решена - в ближайшее время он будет освобожден, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.