ВС России контролируют несколько районов Красноармейска, заявил экперт
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:20 08.10.2025
ВС России контролируют несколько районов Красноармейска, заявил экперт
ВС России контролируют несколько районов Красноармейска, заявил экперт
Российские войска уже контролируют несколько районов Красноармейска (украинское название - Покровск) в ДНР, участь города решена - в ближайшее время он будет... РИА Новости, 08.10.2025
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
покровск
ян гагин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
красноармейск
донецкая народная республика
покровск
ВС России контролируют несколько районов Красноармейска, заявил экперт

Военнослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские войска уже контролируют несколько районов Красноармейска (украинское название - Покровск) в ДНР, участь города решена - в ближайшее время он будет освобожден, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
"Сейчас мы контролируем несколько районов города, и сейчас расширяем зону влияния, зону контроля. И, по большому счету, участь Покровска уже решена, то есть в любом случае мы его в ближайшее время возьмем", - сказал Гагин.
Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями.
Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что наиболее активные боевые действия в ходе спецоперации идут в том числе на красноармейском направлении.
