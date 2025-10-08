https://ria.ru/20251008/kontrataka-2046977073.html
Украинские боевики провалили контратаку в Харьковской области
Украинские боевики провалили контратаку в Харьковской области - РИА Новости, 08.10.2025
Украинские боевики провалили контратаку в Харьковской области
Контратака, предпринятая силами спецроты 57-й бригады ВСУ в Харьковской области, провалилась, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T06:35:00+03:00
2025-10-08T06:35:00+03:00
2025-10-08T06:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843525180_0:102:3071:1829_1920x0_80_0_0_8fdf37c8f846b2e2faadeff6842959f2.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843525180_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_936c0a7b92f2b01f5e1db934577bc734.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Украинские боевики провалили контратаку в Харьковской области
Спецрота 57-й бригады ВСУ провалила контратаку в Харьковской области