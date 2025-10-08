Рейтинг@Mail.ru
11:15 08.10.2025
Княжевская: в Москве проведут конференцию по вопросам развития городов
Княжевская: в Москве проведут конференцию по вопросам развития городов
юлиана княжевская, москомархитектура, москва
Юлиана Княжевская, Москомархитектура, Москва
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Институт Генплана Москвы и Москомархитектура проведут научно-практическую конференцию "Актуальные аспекты градостроительной деятельности. Новая философия развития городов", сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Она отметила, что темы, которые обсудят на конференции, касаются не просто насущных аспектов градостроительной деятельности, но и новой философии развития города.
"На что опираться, чтобы получить качественную среду в будущем? Видеть будущее – значит уметь строить прогнозы, осваивать новые форматы уже в настоящем. Важные открытия случаются и на полях подобных сессий, где представители разных сфер получают возможность обменяться опытом и наработками", - приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры.
Конференция состоится с 31 октября по 1 ноября в пространстве АНО "Среда возможностей". В ходе встречи эксперты обсудят развитие городов с точки зрения футуристического видения и территориального брендинга. Также предметом дискуссии станет подготовка инфраструктуры для транспорта будущего, использование новых технологий и цифровых решений в градостроительстве, инновационные подходы в образовании.
"Каждый раз, когда мы инициируем дискуссии на градостроительные темы, то задаемся вопросом: а что важно именно сегодня? Будем рассуждать о современных трендах с профессиональным сообществом", - добавила директор Института Генплана Москвы Татьяна Гук.
По словам Гук, особое внимание уделят научным исследованиям.
Юлиана КняжевскаяМоскомархитектураМосква
 
 
