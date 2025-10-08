https://ria.ru/20251008/kitaj-2046967192.html
КНР рассчитывает на продолжение торговых переговоров с США
КНР рассчитывает на продолжение торговых переговоров с США - РИА Новости, 08.10.2025
КНР рассчитывает на продолжение торговых переговоров с США
Пекин рассчитывает на продолжение торговых переговоров с США, а приостановку работы американского правительства считает внутренним делом Соединенных Штатов,... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T02:45:00+03:00
2025-10-08T02:45:00+03:00
2025-10-08T02:45:00+03:00
в мире
сша
китай
пекин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg
https://ria.ru/20251006/ssha-2046645805.html
сша
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_859fff9b0644f424be69630915513612.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, пекин
В мире, США, Китай, Пекин
КНР рассчитывает на продолжение торговых переговоров с США
Китай надеется на продолжение работы с США по торговле
ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости, Сергей Попов. Пекин рассчитывает на продолжение торговых переговоров с США, а приостановку работы американского правительства считает внутренним делом Соединенных Штатов, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
"Мы надеемся, что американская сторона будет работать с Китаем
для реализации важных общих договоренностей, достигнутых главами наших государств в ходе телефонного разговора, эффективно использовать механизмы торгово-экономических консультаций, устранять недопонимания и укреплять сотрудничество через диалог и взаимодействие на основе равноправия, уважения и взаимовыгодных интересов", - заявил высокопоставленный дипломат, отвечая на вопрос о том, влияет ли временная приостановка правительства США
на торговые переговоры Пекина
и Вашингтона
.
Лю Пэнъюй подчеркнул, что ситуация с перебоями в работе правительства "является исключительно внутренним делом" Соединенных Штатов.
Он добавил, что Китай рассчитывает на продвижение "устойчивого развития отношений с США".
Правительство США приостановило работу в связи с началом нового финансового года 1 октября, бюджет на него не согласован.