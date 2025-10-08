Рейтинг@Mail.ru
КНР рассчитывает на продолжение торговых переговоров с США - РИА Новости, 08.10.2025
02:45 08.10.2025
КНР рассчитывает на продолжение торговых переговоров с США
в мире
сша
китай
пекин
в мире, сша, китай, пекин
В мире, США, Китай, Пекин
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости, Сергей Попов. Пекин рассчитывает на продолжение торговых переговоров с США, а приостановку работы американского правительства считает внутренним делом Соединенных Штатов, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
"Мы надеемся, что американская сторона будет работать с Китаем для реализации важных общих договоренностей, достигнутых главами наших государств в ходе телефонного разговора, эффективно использовать механизмы торгово-экономических консультаций, устранять недопонимания и укреплять сотрудничество через диалог и взаимодействие на основе равноправия, уважения и взаимовыгодных интересов", - заявил высокопоставленный дипломат, отвечая на вопрос о том, влияет ли временная приостановка правительства США на торговые переговоры Пекина и Вашингтона.
Лю Пэнъюй подчеркнул, что ситуация с перебоями в работе правительства "является исключительно внутренним делом" Соединенных Штатов.
Он добавил, что Китай рассчитывает на продвижение "устойчивого развития отношений с США".
Правительство США приостановило работу в связи с началом нового финансового года 1 октября, бюджет на него не согласован.
