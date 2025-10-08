КНР рассчитывает на продолжение торговых переговоров с США

ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости, Сергей Попов. Пекин рассчитывает на продолжение торговых переговоров с США, а приостановку работы американского правительства считает внутренним делом Соединенных Штатов, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Вашингтона. "Мы надеемся, что американская сторона будет работать с Китаем для реализации важных общих договоренностей, достигнутых главами наших государств в ходе телефонного разговора, эффективно использовать механизмы торгово-экономических консультаций, устранять недопонимания и укреплять сотрудничество через диалог и взаимодействие на основе равноправия, уважения и взаимовыгодных интересов", - заявил высокопоставленный дипломат, отвечая на вопрос о том, влияет ли временная приостановка правительства США на торговые переговоры Пекина

Лю Пэнъюй подчеркнул, что ситуация с перебоями в работе правительства "является исключительно внутренним делом" Соединенных Штатов.

Он добавил, что Китай рассчитывает на продвижение "устойчивого развития отношений с США".