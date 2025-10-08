Рейтинг@Mail.ru
"Контур.Толк" внедрил инструменты для повышения комфорта онлайн-встреч - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/instrument-2047039175.html
"Контур.Толк" внедрил инструменты для повышения комфорта онлайн-встреч
"Контур.Толк" внедрил инструменты для повышения комфорта онлайн-встреч - РИА Новости, 08.10.2025
"Контур.Толк" внедрил инструменты для повышения комфорта онлайн-встреч
Российская платформа для онлайн-коммуникаций "Контур.Толк" выпустила пакет обновлений с тремя ИИ-функциями, которые помогут пользователям чувствовать себя на... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T15:35:00+03:00
2025-10-08T15:35:00+03:00
технологии
искусственный интеллект (ии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047037493_4:0:1497:840_1920x0_80_0_0_e07544cb66c82b418ae772b36ecf0aa6.png
https://ria.ru/20250911/protokol-2040995575.html
https://ria.ru/20250815/bot-2035564459.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047037493_191:0:1311:840_1920x0_80_0_0_0fec37cec94c2e7e84ec3f08ee0841ef.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, искусственный интеллект (ии)
Технологии, Искусственный интеллект (ИИ)

"Контур.Толк" внедрил инструменты для повышения комфорта онлайн-встреч

© Фото предоставлено пресс-службой АО "ПФ "СКБ Контур""Контур.Толк" внедрил новые инструменты для повышения комфорта онлайн-встреч
Контур.Толк внедрил новые инструменты для повышения комфорта онлайн-встреч - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото предоставлено пресс-службой АО "ПФ "СКБ Контур"
"Контур.Толк" внедрил новые инструменты для повышения комфорта онлайн-встреч
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Российская платформа для онлайн-коммуникаций "Контур.Толк" выпустила пакет обновлений с тремя ИИ-функциями, которые помогут пользователям чувствовать себя на видеоконференциях уверенно и создавать персонализированную атмосферу, сообщает пресс-служба компании.
Теперь перед встречей или прямо во время нее в "Толке" можно аккуратно улучшить свой внешний вид, настроить автоматическую подсветку и сгенерировать виртуальный фон с помощью ИИ. Все новые инструменты работают как в браузере, так и в программной версии сервиса.
Контур.Толк внедрил автоматический ИИ-протокол онлайн-встреч - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
"Контур.Толк" внедрил автоматический ИИ-протокол онлайн-встреч
11 сентября, 10:00
Функция "Улучшение внешнего вида" деликатно сглаживает неровности кожи и выравнивает цвет лица в реальном времени. Пользователи могут самостоятельно регулировать интенсивность эффекта с помощью ползунка. Инструмент помогает выглядеть презентабельно на важных деловых встречах и публичных выступлениях без предварительной подготовки.
Технология "Регулирование освещенности" автоматически корректирует яркость лица в кадре при недостаточном освещении. ИИ анализирует уровень освещенности и подсвечивает лицо, не искажая общую картинку. Функция работает локально на устройстве пользователя и не требует дополнительного оборудования.
Специальный инструмент позволяет генерировать уникальные виртуальные фоны с помощью ИИ. Пользователи могут создать фон под конкретную задачу или настроение, описав желаемое изображение текстом в свободной форме — как писали бы человеку. Чем детальнее описание, тем точнее результат.
"Люди проводят встречи в самых разных обстоятельствах: из дома, офиса, в командировках. ИИ-инструменты “Толка” решают базовые проблемы видеозвонков – неидеальное освещение, необходимость выглядеть профессионально и создание подходящего визуального контекста. Если участник встречи чувствует себя уверенно и включает камеру, это может влиять на его вовлеченность в коммуникацию. Вот почему новые функции – не просто косметические улучшения, а способ сделать встречи более продуктивными", – заявил руководитель по инновациям продуктовой группы "Толк" в "Контуре" Павел Скрипниченко, его слова приводит пресс-служба.
Функции улучшения внешнего вида и регулирования освещенности доступны всем пользователям "Толка", в том числе в бесплатной версии. ИИ-фоны включены в платных тарифах за исключением тарифа "Сервер". Чтобы попробовать новые возможности "Контур.Толка", необходимо зарегистрироваться в сервисе и активировать семидневный бесплатный тестовый период.
Пробный период доступен только клиентам, не использовавшим ранее платные тарифы. Условия указаны по ссылке.
Все программные решения – 16+.
Реклама, АО "ПФ "СКБ Контур", ОГРН 1026605606620 620144, Екатеринбург, улица Народной Воли, 19А, erid: F7NfYUJCUneTSy5sTBMN
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Контур.Толк запустил бесплатного бота для видеозвонков
15 августа, 16:49
 
ТехнологииИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала