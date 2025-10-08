"Контур.Толк" внедрил инструменты для повышения комфорта онлайн-встреч

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Российская платформа для онлайн-коммуникаций "Контур.Толк" выпустила пакет обновлений с тремя ИИ-функциями, которые помогут пользователям чувствовать себя на видеоконференциях уверенно и создавать персонализированную атмосферу, сообщает пресс-служба компании.

Теперь перед встречей или прямо во время нее в " Толке " можно аккуратно улучшить свой внешний вид, настроить автоматическую подсветку и сгенерировать виртуальный фон с помощью ИИ. Все новые инструменты работают как в браузере, так и в программной версии сервиса.

Функция "Улучшение внешнего вида" деликатно сглаживает неровности кожи и выравнивает цвет лица в реальном времени. Пользователи могут самостоятельно регулировать интенсивность эффекта с помощью ползунка. Инструмент помогает выглядеть презентабельно на важных деловых встречах и публичных выступлениях без предварительной подготовки.

Технология "Регулирование освещенности" автоматически корректирует яркость лица в кадре при недостаточном освещении. ИИ анализирует уровень освещенности и подсвечивает лицо, не искажая общую картинку. Функция работает локально на устройстве пользователя и не требует дополнительного оборудования.

Специальный инструмент позволяет генерировать уникальные виртуальные фоны с помощью ИИ. Пользователи могут создать фон под конкретную задачу или настроение, описав желаемое изображение текстом в свободной форме — как писали бы человеку. Чем детальнее описание, тем точнее результат.

"Люди проводят встречи в самых разных обстоятельствах: из дома, офиса, в командировках. ИИ-инструменты “Толка” решают базовые проблемы видеозвонков – неидеальное освещение, необходимость выглядеть профессионально и создание подходящего визуального контекста. Если участник встречи чувствует себя уверенно и включает камеру, это может влиять на его вовлеченность в коммуникацию. Вот почему новые функции – не просто косметические улучшения, а способ сделать встречи более продуктивными", – заявил руководитель по инновациям продуктовой группы "Толк" в "Контуре" Павел Скрипниченко, его слова приводит пресс-служба.

Функции улучшения внешнего вида и регулирования освещенности доступны всем пользователям "Толка", в том числе в бесплатной версии. ИИ-фоны включены в платных тарифах за исключением тарифа "Сервер". Чтобы попробовать новые возможности "Контур.Толка", необходимо зарегистрироваться в сервисе и активировать семидневный бесплатный тестовый период.

Пробный период доступен только клиентам, не использовавшим ранее платные тарифы. Условия указаны по ссылке

Все программные решения – 16+.