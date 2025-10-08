Военные Нацгвардии прибыли в Иллинойс

ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Военнослужащие национальной гвардии Техаса прибыли в штат Иллинойс в рамках усилий администрации президента Дональда Трампа по борьбе с преступностью, заявил губернатор Техаса Грег Эбботт.

Власти Иллинойса 6 октября подали иск против Трампа, заявив, что использование сил Нацгвардии на территории штата является противозаконным. Суд назначил заседание по данному иску на четверг, 9 октября, отказавшись блокировать ввод войск по распоряжению администрации до этого момента.