Военные Нацгвардии прибыли в Иллинойс - РИА Новости, 08.10.2025
00:04 08.10.2025
Военные Нацгвардии прибыли в Иллинойс
Военнослужащие национальной гвардии Техаса прибыли в штат Иллинойс в рамках усилий администрации президента Дональда Трампа по борьбе с преступностью
2025-10-08T00:04:00+03:00
2025-10-08T00:04:00+03:00
в мире
иллинойс
техас
чикаго
дональд трамп
иллинойс
техас
чикаго
Военные Нацгвардии прибыли в Иллинойс

Губернатор Техаса Эбботт заявил, что войска Нацгвардии прибыли в штат Иллинойс

ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Военнослужащие национальной гвардии Техаса прибыли в штат Иллинойс в рамках усилий администрации президента Дональда Трампа по борьбе с преступностью, заявил губернатор Техаса Грег Эбботт.
"Мы направили в Иллинойс военнослужащих национальной гвардии, они уже прибыли на место назначения", - сказал Эбботт в эфире телеканала Fox News.
По данным Эбботта, прибывшие военные на данный момент проходят специальную подготовку.
Ранее Трамп направил в Чикаго, крупнейший город в Иллинойсе, 300 бойцов национальной гвардии. В связи с этим в городе прошли протесты, вооруженные сотрудники пограничного патруля использовали против протестующих вещества, похожие на химические раздражители.
Власти Иллинойса 6 октября подали иск против Трампа, заявив, что использование сил Нацгвардии на территории штата является противозаконным. Суд назначил заседание по данному иску на четверг, 9 октября, отказавшись блокировать ввод войск по распоряжению администрации до этого момента.
Трамп пообещал отправить нацгвардию в Чикаго
5 октября, 23:58
 
