2025-10-08T00:04:00+03:00
В мире, Иллинойс, Техас, Чикаго, Дональд Трамп
Военные Нацгвардии прибыли в Иллинойс
ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Военнослужащие национальной гвардии Техаса прибыли в штат Иллинойс в рамках усилий администрации президента Дональда Трампа по борьбе с преступностью, заявил губернатор Техаса Грег Эбботт.
военнослужащих национальной гвардии, они уже прибыли на место назначения", - сказал Эбботт в эфире телеканала Fox News
По данным Эбботта, прибывшие военные на данный момент проходят специальную подготовку.
Ранее Трамп
направил в Чикаго
, крупнейший город в Иллинойсе, 300 бойцов национальной гвардии. В связи с этим в городе прошли протесты, вооруженные сотрудники пограничного патруля использовали против протестующих вещества, похожие на химические раздражители.
Власти Иллинойса 6 октября подали иск против Трампа, заявив, что использование сил Нацгвардии на территории штата является противозаконным. Суд назначил заседание по данному иску на четверг, 9 октября, отказавшись блокировать ввод войск по распоряжению администрации до этого момента.