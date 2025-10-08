Рейтинг@Mail.ru
МВД рассказало о вынесенных решениях по прекращению гражданства - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 08.10.2025 (обновлено: 11:54 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/grazhdanstvo-2047007863.html
МВД рассказало о вынесенных решениях по прекращению гражданства
МВД рассказало о вынесенных решениях по прекращению гражданства - РИА Новости, 08.10.2025
МВД рассказало о вынесенных решениях по прекращению гражданства
МВД за два года приняло почти три тысячи решений о прекращении российского гражданства, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T11:16:00+03:00
2025-10-08T11:54:00+03:00
россия
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003265091_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52bf39f4423917c07558f6646c64fdf4.jpg
https://ria.ru/20251006/sud-2046663997.html
https://ria.ru/20250927/minzdrav-2044734350.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003265091_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5b479f0a8406679984953f68e04e121b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Россия, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
МВД рассказало о вынесенных решениях по прекращению гражданства

МВД за два года лишило приобретенного гражданства России 2875 человек

© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости
Российский паспорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. МВД за два года приняло почти три тысячи решений о прекращении российского гражданства, сообщила представитель ведомства Ирина Волк.
"2875 решений о прекращении гражданства Российской Федерации принято с начала действия федерального закона от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" территориальными органами МВД России. Об этом сообщают мои коллеги из миграционной службы МВД России", — сказала она.
Суд присяжных - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В Чувашии осудили организаторов фиктивных браков с мигрантами
6 октября, 15:54
Волк назвала основные причины таких решений:
  • если вступил в силу приговор за совершенное натурализованным гражданином преступление;
  • если тот не встал на первоначальный воинский учет.
Представитель МВД подчеркнула, что институт прекращения российского гражданства создан прежде всего для более эффективного противодействия тем новым гражданам, кто угрожает национальной и общественной безопасности.
В августе 2024 года президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым отказ встать на воинский учет служит основанием для прекращения приобретенного гражданства.
В июле 2025-го в Госдуму внесли законопроект о лишении гражданства уклонистов от воинского учета. Правительство поддержало эту инициативу.
Полисы ОМС с российскими чипами - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
В Госдуме рассказали о возможных изменениях в выдаче полисов мигрантам
27 сентября, 03:43
 
РоссияИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала