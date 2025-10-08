МВД рассказало о вынесенных решениях по прекращению гражданства

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. МВД за два года приняло почти три тысячи решений о прекращении российского гражданства, сообщила представитель ведомства Ирина Волк.

Представитель МВД подчеркнула, что институт прекращения российского гражданства создан прежде всего для более эффективного противодействия тем новым гражданам, кто угрожает национальной и общественной безопасности.