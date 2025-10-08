МВД рассказало о вынесенных решениях по прекращению гражданства

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. МВД за два года приняло почти три тысячи решений о прекращении российского гражданства, сообщила представитель ведомства Ирина Волк.
"2875 решений о прекращении гражданства Российской Федерации принято с начала действия федерального закона от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" территориальными органами МВД России. Об этом сообщают мои коллеги из миграционной службы МВД России", — сказала она.
Волк назвала основные причины таких решений:
- если вступил в силу приговор за совершенное натурализованным гражданином преступление;
- если тот не встал на первоначальный воинский учет.
Представитель МВД подчеркнула, что институт прекращения российского гражданства создан прежде всего для более эффективного противодействия тем новым гражданам, кто угрожает национальной и общественной безопасности.
В августе 2024 года президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым отказ встать на воинский учет служит основанием для прекращения приобретенного гражданства.
В июле 2025-го в Госдуму внесли законопроект о лишении гражданства уклонистов от воинского учета. Правительство поддержало эту инициативу.
