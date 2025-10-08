В ГД предложили разрешить оформление европротокола при ДТП на каршеринге

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев и Александр Демин направили обращение главе Минтранса Андрею Никитину с предложением унифицировать правила оформления ДТП для всех каршеринговых сервисов и разрешить оформлять европротокол при ДТП с участием каршеринга, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Учитывая, что отдельные компании предоставляют своим клиентам возможность оформить ДТП по европротоколу, считаем целесообразным унифицировать правила оформления ДТП для всех каршеринговых сервисов и разрешить пользователям оформлять европротокол в тех же случаях, когда это доступно владельцам личных автомобилей: при столкновении не более двух машин, отсутствии пострадавших и ущербе, не превышающем лимит, установленный законом", - сказано в документе.

Отмечается, что в законодательстве РФ до сих пор отсутствуют единые правила для каршеринговых сервисов, каждый оператор самостоятельно определяет, как его клиенты должны действовать в случае дорожного происшествия.

"У большинства компаний, по данным экспертов, подписание европротокола запрещено, и даже при незначительных повреждениях пользователям приходится вызывать сотрудников ГИБДД и оформлять полный комплект документов. Такой подход приводит к многочисленным неудобствам: граждане должны ожидать сотрудников ГИБДД, нередко по нескольку часов, что увеличивает заторы на дорогах, хотя водители могли бы оформить ДТП в соответствии с европротоколом по взаимному согласию", - подчеркивается в документе.

Также отмечается, что практика европротокола давно зарекомендовала себя при обычных ДТП без пострадавших: упрощённое оформление позволяет самостоятельно зафиксировать обстоятельства аварии, сфотографировать машины и быстро передать данные в страховую компанию, участники не обращаются в ГИБДД, что экономит время и ресурсы государства. Авторы инициативы считают, что расширение таких правил на каршеринг могло бы существенно повысить удобство граждан при оформлении ДТП.

По мнению авторов обращения, введение единого упрощённого порядка оформления ДТП для каршеринговых автомобилей обеспечит равенство прав пользователей и владельцев личного транспорта, повысит прозрачность услуг и укрепит доверие граждан к каршеринговым сервисам, в перспективе единообразные правила будут стимулировать развитие цифровых сервисов и повышать качество транспортных услуг в России.

Также уточняется, что во избежание злоупотреблений и спорных ситуаций представляется возможным подготовить единые правила заполнения европротокола в каршеринге, включая перечень необходимых фотографий, схему ДТП и сроки передачи документов в страховую компанию.