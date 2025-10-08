Рейтинг@Mail.ru
Госдума отклонила проект об увеличении пособия при рождения ребенка - РИА Новости, 08.10.2025
16:03 08.10.2025
Госдума отклонила проект об увеличении пособия при рождении ребенка
Госдума отклонила проект об увеличении пособия при рождении ребенка - РИА Новости, 08.10.2025
Госдума отклонила проект об увеличении пособия при рождении ребенка
Госдума на пленарном заседании отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагалось увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка до 50... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T16:03:00+03:00
2025-10-08T16:03:00+03:00
общество
россия
госдума рф
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Госдума отклонила проект об увеличении пособия при рождении ребенка

Увеличение пособия при рождении ребенка. Что решила Госдума

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагалось увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей.
Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента группой депутатов Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" седьмого марта.
Как отмечали авторы законопроект, внесение документа инициировано в связи с наличием различных финансовых возможностей в субъектах РФ, в некоторых из которых существуют меньшие стимулы для рождения детей.
По мнению парламентариев, принятие данной меры позволило бы создать дополнительные стимулы для увеличения рождаемости во всех регионах России, а также помочь устранить существующее региональное неравенство.
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Выплачивать соцпособия в цифровых рублях пока не будут, заявил Котяков
Вчера, 14:34
 
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
