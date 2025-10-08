В Германии отменили ускоренную процедуру получения гражданства

"В среду, 8 октября 2025 года, бундестаг принял законопроект федерального правительства "О внесении изменений в закон о гражданстве", согласно которому планируется отменить введённую в 2024 году возможность так называемой Turboeinbürgerung (турбонатурализация - ред.) после трёх лет проживания в Германии", - говорится в сообщении.

В июне 2024 года правительство бывшего канцлера Германии Олафа Шольца приняло закон, разрешающий множественное гражданство и предусматривающий сокращение времени проживания в стране для получения гражданства ФРГ с восьми до пяти лет. Кроме того, в случае успехов в интеграции закон предусматривает получение паспорта федеративной республики уже через три года, например, при наличии особых академических или профессиональных заслуг и хорошем знании немецкого языка, соответствующая информация размещена на сайте немецкого министерства внутренних дел.