В Германии отменили ускоренную процедуру получения гражданства
Немецкий парламент согласовал законопроект об отмене ускоренной процедуры получения гражданства Германии после трех лет проживания в стране, сообщается на сайте РИА Новости, 08.10.2025
БЕРЛИН, 8 окт - РИА Новости.
Немецкий парламент согласовал законопроект об отмене ускоренной процедуры получения гражданства Германии после трех лет проживания в стране, сообщается на сайте
бундестага.
"В среду, 8 октября 2025 года, бундестаг принял законопроект федерального правительства "О внесении изменений в закон о гражданстве", согласно которому планируется отменить введённую в 2024 году возможность так называемой Turboeinbürgerung (турбонатурализация - ред.) после трёх лет проживания в Германии", - говорится в сообщении.
За законопроект проголосовали 450 депутатов, 134 парламентария высказались против, два воздержались.
В июне 2024 года правительство бывшего канцлера Германии Олафа Шольца приняло закон, разрешающий множественное гражданство и предусматривающий сокращение времени проживания в стране для получения гражданства ФРГ с восьми до пяти лет. Кроме того, в случае успехов в интеграции закон предусматривает получение паспорта федеративной республики уже через три года, например, при наличии особых академических или профессиональных заслуг и хорошем знании немецкого языка, соответствующая информация размещена на сайте немецкого министерства внутренних дел.
Правительство Германии под руководством канцлера Фридриха Мерца неоднократно критиковало миграционную политику Шольца. Новый кабинет министров ФРГ 28 мая согласовал для внесения в парламент законопроект, запрещающий получение гражданства спустя три года проживания в стране.