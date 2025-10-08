https://ria.ru/20251008/frantsija-2047076077.html
Ле Пен назвала политическую ситуацию во Франции цирком
Ле Пен назвала политическую ситуацию во Франции цирком
Ле Пен назвала политическую ситуацию во Франции цирком
Лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен назвала в среду политическую ситуацию в стране "цирком" и заявила, что ожидает
2025-10-08T15:23:00+03:00
2025-10-08T15:23:00+03:00
2025-10-08T15:23:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
марин ле пен
себастьян лекорню
франция
в мире, франция, эммануэль макрон, марин ле пен, себастьян лекорню
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, Себастьян Лекорню
Ле Пен назвала политическую ситуацию во Франции цирком
Ле Пен назвала кризис власти во Франции цирком
ПАРИЖ, 8 окт - РИА Новости. Лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен назвала в среду политическую ситуацию в стране "цирком" и заявила, что ожидает роспуска парламента или отставки президента Франции Эммануэля Макрона.
"В реальности цирк, в котором мы участвуем, - это следствие только одной вещи, того, что президент Эммануэль Макрон
отказывается уважать институты. Сопротивляясь институтам, он сопротивляется французскому народу. И это такой плачевный спектакль, безнадежный, который наносит ущерб политике, наносит ущерб стране и создает ему (президенту - ред.) плачевную репутацию на международной арене. Я жду роспуска (парламента - ред.) или подачи в отставку (президента - ред.)", - сказала Ле Пен
журналистам в ходе поездки в город Курнон-д'Овернь.
Трансляцию вел телеканал BFMTV.
Политик добавила, что поддержит вотум недоверия любому правительству, и назвала неизбежным роспуск парламента.
Французские СМИ писали ранее, что отставка Себастьяна Лекорню
ввергла Францию
в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. Ушедший в отставку премьер проработал на своей должности всего 27 дней, меньше остальных глав кабминов пятой французской республики.
С момента переизбрания Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств.
В сентябре Макрон назначил новым премьером уже бывшего главу минобороны Себастьяна Лекорню, которому было предписано сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру
подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.