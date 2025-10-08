Ле Пен назвала политическую ситуацию во Франции цирком

ПАРИЖ, 8 окт - РИА Новости. Лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен назвала в среду политическую ситуацию в стране "цирком" и заявила, что ожидает роспуска парламента или отставки президента Франции Эммануэля Макрона.

Политик добавила, что поддержит вотум недоверия любому правительству, и назвала неизбежным роспуск парламента.

С момента переизбрания Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств.