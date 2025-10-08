"Флотилия свободы" заявила об атаке Израиля на ее суда

"Примерно в 120 морских милях (222,2 километра — Прим. Ред.) от Газы Израиль атаковал нашу флотилию. На данный момент как минимум два судна были захвачены... Военные пытаются изменить маршрут", — говорится в сообщении активистов "Глобальная флотилия Сумуда (палестинская концепция стойкости)".

МИД Израиля, в свою очередь, заявил в соцсети X, что пассажиры перехваченных судов доставлены в порт, они находятся в безопасности и, как ожидается, будут депортированы.