"Флотилия свободы" заявила об атаке Израиля на ее суда - РИА Новости, 08.10.2025
06:29 08.10.2025 (обновлено: 07:01 08.10.2025)
"Флотилия свободы" заявила об атаке Израиля на ее суда
"Флотилия свободы" заявила, что ее суда, направлявшиеся в Газу, подверглись атаке со стороны Израиля, как минимум два судна захвачены.
"Флотилия свободы" заявила об атаке Израиля на ее суда

"Флотилия свободы" утверждает, что их суда подверглась атаке со стороны Израиля

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в районе границы с сектором Газа
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. "Флотилия свободы" заявила, что ее суда, направлявшиеся в Газу, подверглись атаке со стороны Израиля, как минимум два судна захвачены.
«
"Примерно в 120 морских милях (222,2 километра — Прим. Ред.) от Газы Израиль атаковал нашу флотилию. На данный момент как минимум два судна были захвачены... Военные пытаются изменить маршрут", — говорится в сообщении активистов "Глобальная флотилия Сумуда (палестинская концепция стойкости)".
МИД Израиля, в свою очередь, заявил в соцсети X, что пассажиры перехваченных судов доставлены в порт, они находятся в безопасности и, как ожидается, будут депортированы.
Первого октября ВМС Израиля приступили к перехвату судов "Флотилии стойкости", перенаправив их в израильский порт Ашдод вместе с активистами для последующей экстрадиции. В понедельник Израиль выслал 171 участника акции, включая Грету Тунберг.
Всего изначально в акции участвуют более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США. В минувшие выходные в турецком Фонде гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (IHH) сообщили РИА Новости, что почти 150 человек на 11 судах второй группы "Флотилии стойкости", названной "Флотилией свободы", продолжают движение к сектору Газа с гуманитарной помощью.
Участники шествия в поддержку Флотилии свободы в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
В Стамбуле прошло масштабное шествие в поддержку "Флотилии свободы"
5 октября, 18:00
 
В мире
 
 
