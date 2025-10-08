"Куда уходят наши деньги?" Возмущению европейцев нет предела

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, Бельгия

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, Бельгия

© AP Photo Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, Бельгия

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Надежда Сарапина. Несмотря на громкие обещания, ЕС так и не удалось разорвать связи с Москвой. Даже Вашингтон не смог выдавить российские энергоресурсы с рынка Старого Света. Ограничить прибыль Кремля тоже не вышло, а последние подсчеты и вовсе шокировали европейцев.

Главное — выгода

План ЕК по отказу от российских энергоресурсов не работает. Более того, даже с учетом всех санкций и добровольных самоограничений европейские страны продолжают платить Москве за газ и нефть, пишет The Times.

Сильнее всего упорствуют Венгрия и Словакия. Они продолжают получать нефть по трубопроводу "Дружба" и отказываются переключаться на хорватский Adria, заявляя, что для этого "нет решительно никакой возможности", указывает издание. Однако Люк Викенден из Центра исследований энергетики и чистого воздуха, изучив данные об отгрузках, пришел к выводу, что все дело в цене: в 2024 году поставки из России обходились на 20 процентов дешевле, чем из Хорватии.

"Кроме того, нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии (например, Duna и Slovnaft) десятилетиями были адаптированы под тяжелую сернистую нефть Urals. Переход на более легкие сорта из Хорватии или других источников потребует дорогостоящей модернизации НПЗ. Без масштабных субсидий из Брюсселя это маловероятно", — отмечает замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту "Опоры России" Намер Ради.

© Getty Images / Janos Kummer Предприятие венгерской нефтегазовой компании MOL © Getty Images / Janos Kummer Предприятие венгерской нефтегазовой компании MOL

Тем не менее основные траты приходятся на природный газ. По данным Times, здесь лидируют Франция, Бельгия и Испания. Следом идут Словакия и Венгрия.

Напомним: Брюссель неоднократно говорил о важности энергетической независимости от России, а в начале мая Еврокомиссия представила план, предусматривающий полный отказ от импорта к 2027-му. В июне ЕК официально предложила запретить все поставки как по новым договорам с российскими компаниями, так и по действующим спотовым контрактам. Ввести меру должны до конца года.

При этом многие члены ЕС не спешат поддерживать инициативу и требуют от Еврокомиссии гарантий энергетической и юридической безопасности. Так, французское правительство заявляло, что заключенные ранее долгосрочные контракты трудно разорвать без негативных последствий. А смена источников ископаемого топлива — сама по себе длительная — осложняется стремлением правительства минимизировать затраты граждан на электроэнергию.

Цифры не врут

Прямая оценка российского экспорта в ЕС непоказательна, признают на Западе, — ресурсы приходят окольными путями. Так, резко увеличились поставки в Турцию и Индию. Оттуда же Европа нарастила закупки нефтепродуктов.

"Разбалансировка рынка происходит по принципу сообщающихся сосудов: если убывает в одном месте, обязательно прибывает в другом, поэтому от европейского эмбарго российский экспорт не понес слишком больших потерь", — поясняет замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Особенно хорошо виден этот эффект на рынке нефтепродуктов, соглашается эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

"Формально объемы прямых поставок российских нефти, угля и газа в ЕС действительно сократились — по разным оценкам, на 50-70 процентов по сравнению с 2021 годом. Однако если учитывать реэкспорт через третьи страны, то реальное падение составляет лишь 25-35 процентов", — уточняет Ради.

Плюс энергоресурсы — высокомаржинальный продукт, и даже при сокращении поставок финансовый результат растет на фоне энергетического кризиса в Европе, замечает, в свою очередь, Юшков.

В частности, напоминает Times, Германия отказалась от "Северного потока", но много импортирует из Франции. В итоге через глобальные цепочки Запад платит России огромные деньги. С февраля 2022-го Берлин направил Москве 32 миллиарда долларов, Франция — 21 миллиард, а подавляющее большинство стран заплатило намного больше, чем отправило на помощь Украине. За три года закупки российских углеводородов сократились на 90 процентов. Однако, по расчетам издания, только за прошлый год Москва получила от ЕС свыше 22,5 миллиарда долларов. Президент США Дональд Трамп назвал это "финансированием войны против самих себя".

Нерыночный механизм

Эксперты объясняют такое беспокойство желанием Вашингтона "перетянуть одеяло на себя". Штаты и раньше занимали долю на европейском энергетическом рынке, но незначительную, указывает Юшков. Несмотря на то что им удалось подвинуть некоторых игроков, например Катар, Россию рыночными способами одолеть не удалось.

Даже с учетом дополнительных логистических издержек и наценок посредников российская нефть (в частности, сорт Urals) на 15-25 процентов дешевле аналогов из США, Катара или Норвегии, говорит Ради. "Российский СПГ также может быть выгоднее американского, особенно в текущих условиях на газовом рынке и при ограниченных мощностях терминалов приема СПГ в Европе. Для стран с напряженными бюджетами, таких как Венгрия, Болгария или Словакия, эта разница критична", — добавляет эксперт.

© AP Photo / Jacquelyn Martin Президент Дональд Трамп во время встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии © AP Photo / Jacquelyn Martin Президент Дональд Трамп во время встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии

В итоге США решили завоевать рынок с помощь политического давления, которое вылилось в торговую сделку с Евросоюзом, подчеркивают эксперты. Согласно ей, ЕС обязался закупить американские энергоносители на 750 миллиардов долларов.

Сумма колоссальная — и реализовать план будет очень тяжело, считает Юшков. Именно поэтому ЕК стремится как можно быстрее формально запретить импорт российских ресурсов.

Но даже при монополизации поставок это выглядит нереалистичным: Штаты просто не располагают достаточными объемами экспорта СПГ и нефти, чтобы полностью заместить даже текущие сокращенные поставки из России, не говоря уже о доконфликтных уровнях, объясняет Ради.

К тому же полный переход на американские энергоносители не только противоречит самой идее энергетической безопасности, но и приведет к резкому росту цен на электроэнергию и топливо в ЕС, что в очередной раз ударит по европейской промышленности.