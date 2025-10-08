Рейтинг@Mail.ru
В Черниговской области поврежден энергообъект - РИА Новости, 08.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:13 08.10.2025
В Черниговской области поврежден энергообъект
В Черниговской области поврежден энергообъект
Энергетический объект поврежден в районе города Нежин Черниговской области на Украине, заявила энергокомпания "Черниговоблэнерго".
специальная военная операция на украине
в мире
нежин
черниговская область
украинская железная дорога
украина
укрзализныця
нежин
черниговская область
украина
1920
1920
true
В Черниговской области поврежден энергообъект

В районе города Нежин Черниговской поврежден энергообъект

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Энергетический объект поврежден в районе города Нежин Черниговской области на Украине, заявила энергокомпания "Черниговоблэнерго".
"(Поврежден - ред.) энергетический объект. Более 4,5 тысячи абонентов без электроснабжения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Ведутся восстановительные работы.
Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця"), в свою очередь, сообщила, что движение поездов на нежинском направлении затруднено. Ряд поездов курсируют по измененному маршруту.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала