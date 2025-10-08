https://ria.ru/20251008/energoobekt-2046982058.html
В Черниговской области поврежден энергообъект
В Черниговской области поврежден энергообъект
Энергетический объект поврежден в районе города Нежин Черниговской области на Украине, заявила энергокомпания "Черниговоблэнерго". РИА Новости, 08.10.2025
В Черниговской области поврежден энергообъект
В районе города Нежин Черниговской поврежден энергообъект