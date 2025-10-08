https://ria.ru/20251008/elektrichestvo-2047000496.html
В трех округах Херсонской области восстановили энергоснабжение
Энергетики восстановили электроснабжение в трёх округах Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 08.10.2025
