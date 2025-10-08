Рейтинг@Mail.ru
В трех округах Херсонской области восстановили энергоснабжение
10:30 08.10.2025
В трех округах Херсонской области восстановили энергоснабжение
В трех округах Херсонской области восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 08.10.2025
В трех округах Херсонской области восстановили энергоснабжение
Энергетики восстановили электроснабжение в трёх округах Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 08.10.2025
херсонская область
владимир сальдо
россия
херсонская область
россия
херсонская область , владимир сальдо, россия, общество
Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия, Общество
В трех округах Херсонской области восстановили энергоснабжение

В трех округах Херсонской области восстановили энергоснабжение после аварии

Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение в трёх округах Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Во вторник он заявил, что из-за аварии на подстанции без света остались более 38 тысяч человек в Верхнерогачикском, Великолепетихском и Горностаевском муниципальных округах Херсонской области.
"К 18.50 7 октября подача электроэнергии полностью восстановлена силами специалистов "Херсонэнерго" и филиала АО "Юго-Западная электросетевая компания", - написал утром в среду в своем Telegram-канале губернатор .
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Сальдо пообещал сделать Херсон еще лучше
Херсонская область, Владимир Сальдо, Россия, Общество
 
 
