Объявлены победители Всероссийской премии "Экспортер года" 2025 года

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Федеральная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" объявила имена победителей конкурса в 2025 году, торжественная церемония награждения состоится 21 октября в Национальном центре "Россия" в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

"Комиссия, в состав которой вошли представители федеральных министерств (Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза), Российского экспортного центра, ВЭБ.РФ и ведущих предпринимательских объединений, признала победителями как малые и средние предприятия, так и крупный бизнес - всего 50 компаний, занявших 60 призовых мест. Все они достигли значительных успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров и услуг", - говорится в сообщении.

Там добавляется, что лучшие экспортеры были определены из числа победителей окружного этапа конкурса в восьми федеральных округах. Всего премия присуждалась в 20 номинациях, включая 12 основных (отдельно для МСП и крупного бизнеса) и 8 дополнительных. Конкурс традиционно проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга, Минэкономразвития и Минсельхоза.

"Мы видим, что интерес экспортеров со стороны экспортного сообщества не ослабевает. Результаты премии "Экспортер года" наглядно показывают не только мощный потенциал российского несырьевого экспорта, но и доверие бизнеса к той комплексной поддержке, которую государство оказывает нашим компаниям. Именно это является залогом нашего общего успеха, дальнейшего роста и уверенного укрепления позиций российской продукции на мировой арене", - прокомментировала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

В этом году премия продемонстрировала не только рост экспортного потенциала российских компаний, но и повышение их осведомленности об инструментах государственной поддержки. 38% победителей этого года уже имеют сертификат "Сделано в России", а 92% уже активно пользуются сервисами государственной цифровой платформы "Мой экспорт".

"Премия "Экспортер года" является мощным стимулом для развития высокотехнологичных секторов экономики. Мы видим, как растет число компаний, предлагающих конкурентоспособные решения и продукты, способные не только вытеснять импорт, но и успешно выходить на новые зарубежные рынки. Минпромторг России продолжит создавать благоприятные условия для экспортеров, расширяя доступ к новым рынкам и внедряя эффективные меры поддержки, особенно для тех, кто активно развивает национальный бренд "Сделано в России", - уточнил статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

Общее количество заявок по всем округам достигло 1570. Наиболее активными по числу поданных заявок оказались экспортеры из Омской (117 заявок), Волгоградской (104) областей, а также Краснодарского края (103), Московской (81) и Нижегородской областей (72).

"Российский агропромышленный комплекс традиционно демонстрирует высокую экспортную динамику, и мы видим, что наши производители не только наращивают объемы поставок базовой продукции, но и активно развивают сегменты готового продовольствия и переработанной продукции с высокой добавленной стоимостью. Важно, что это делает российский экспорт продукции АПК более устойчивым и укрепляет продовольственную безопасность во всем мире", - отметил замминистра сельского хозяйства РФ Максим Маркович.

Лидером по числу победителей федерального этапа стал Центральный федеральный округ с 16 призовыми местами. За ним следуют Северо-Западный (14 победителей) и Южный (10 победителей) федеральные округа. Далее в порядке убывания расположились Приволжский (8 победителей), Сибирский (7 победителей) и Уральский (4 победителя) федеральные округа. Дальневосточный федеральный округ - 1 победитель.

"Мы работаем над созданием максимально благоприятной среды для предпринимателей, которые готовы выходить на международные рынки. Высокие результаты премии "Экспортер года" - это прямое подтверждение эффективности реализуемой государственной политики по поддержке бизнеса, развитию инфраструктуры экспорта и стимулированию инвестиций в экспортно-ориентированные производства. Мы продолжим совершенствовать меры поддержки, делая акцент на цифровизации и упрощении доступа к инструментам, чтобы каждый экспортер, независимо от объемов бизнеса, мог реализовать свой потенциал", - рассказал замминистра экономического развития РФ Владимир Ильичев.

Среди всех регионов РФ и городов федерального значения наибольшее число победителей премии зафиксировано в Санкт-Петербурге (11 победителей). Далее следуют Волгоградская (6 победителей), Смоленская (4 победителя) и Московская (4 победителя) области.

Экспортером года в сфере промышленности у крупного бизнеса стало АО "АПАТИТ" (Вологодская область), предприятие экспортирует фосфорсодержащие удобрения. На втором месте - ПАО "Уралкалий" (Пермский край), экспортирующее калий хлористый. Третье - ООО "Волма-Маркетинг" (Волгоградская область), занимается строительными материалами.

Среди малого и среднего предпринимательства в этой номинации победило ООО НПО "Броня" (Волгоградская область), которое экспортирует жидкие тепло-, гидро- звукоизоляции, огнезащиту, грунтовку, защитные покрытия для авто. Второе место у ООО "А-ГЛАСС ПРО" (Рязанская область). Экспортирует стеклопакеты, стекло закаленное, стекло и зеркало в листах, третье - у ООО "НПО Динамика" (Санкт-Петербург), которое экспортирует счетчики газа.

Победителем в номинации "Экспортер года в сфере машиностроения" у крупного бизнеса стало ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" (Ростовская область), которое кспортирует комбайны, тракторы для сельского хозяйства, косилки самоходные, узлы, агрегаты, запасные части, машинокомплекты для окончательной сборки комбайнов и тракторов. Второе место получило АО "Рославльский вагоноремонтный завод" (Смоленская область), которое экспортирует полувагоны, вагоны-платформы, тележки двухосные грузовых вагонов, оси чистовые вагонные. На третьем - АО "Промышленное предприятие материально-технического снабжения "Пермснабсбыт" (Пермский край), которое экспортирует электротехническое оборудование.

Среди МСП на первом месте в этой номинации ООО "Парабола" (Санкт-Петербург). Экспортирует оборудование для перемотки и разрезки различных рулонных материалов. Вторым стало ООО "Автогазтранс" (Самарская область), которое экспортирует оборудование для хранения, транспортировки, заправки и выдачи СО2. Третье место у ООО "Аурика" (Тульская область), которое экспортирует слуховые аппараты.

Экспортером года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса у крупного бизнеса стало ООО "ТК "Мираторг" (Московская область), которое экспортирует продукты переработки из мяса свинины, говядины, птицы, деликатесов, овощей, готовые блюда, а также корма для домашних животных. Второе место заняло ООО "ТК "Благо" (Санкт-Петербург), которое экспортирует растительные масла и шрот. Третьим стало АО "Новосибирскхлебпродукт" (Новосибирская область), которое экспортирует зерновые и масличные культуры, кормовую продукцию, хлебопекарную и кормовую муку.

Победителем в сфере малого и среднего предпринимательства стало ООО "Алтай ЭКО СОРТ" (Алтайский край), которое экспортирует чечевицу, горох, гречневую крупу и лен, вторым - ООО "Ленэко" (Санкт-Петербург). Экспортирует биотопливо, третьим - ООО "Рыбхолкам" (Камчатский край), которое экспортирует мороженую рыбопродукцию.

Первое место в номинации "Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)" среди крупного бизнеса заняло АО "КОНТИ-РУС" (Курская область). Экспортирует кондитерские изделия. Второе место у АО "Жировой комбинат" (Свердловская область), которое экспортирует спреды и различные соусы, на третьем месте - ООО "Пивоваренная компания "Балтика" (Санкт-Петербург), которое безалкогольное пиво, энергетические и пивные напитки.

У малого и среднего предпринимательства первым в этой номинации стало ООО "Соломон-Трейд" (Московская область), которое экспортирует жареные семена и ядра подсолнечника, тыквы, арахис, натуральные батончики без сахара и козинаки. Вторым - ООО "Арчеда-продукт" (Волгоградская область), которое экспортирует более 50 наименований товаров: моно- и мультизлаковые хлопья, различные виды муки и экструдированных отрубей, а также крупы в ассортименте. Третье место у ООО "ТПК "Сладонеж" (Омская область), которое экспортирует кондитерские изделия.

Экспортером года в сфере услуг среди крупного бизнеса стало ООО "Европак-ЮГ" (Краснодарский край), которое экспортирует услуги по контейнерным перевозкам продукции АПК. Второе место присудили ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (транспортная группа Fesco) (Москва), которое экспортирует услуги по наземным и морским перевозкам преимущественно на собственных линиях в акватории всех океанов. Третье - ГУП "Инпредсервис" (Санкт-Петербург), которое обеспечивает обслуживание консульских учреждений и иностранных представителей.

Первое место у малого и среднего предпринимательства в этой номинации получило ООО "Лазертаг" (Смоленская область). Экспортирует услугу по установке "Лазертага", второе - ООО "Грандус Турс" (Санкт-Петербург), экспортирует туристические услуги, третье - ООО "ВЭД Партнер" (Новосибирская область), оказывает услуги временного хранения и логистического сопровождения экспорта.

Трейдером года у крупного бизнеса стало ООО "Продэкс" (Республика Татарстан). Экспортирует продукты питания, второе место получило ООО "Точные поставки" (Смоленская область), которое кспортирует средства наземного транспорта, металл, древесину, косметику, электрические машины и оборудование, стекло и изделия из него, мебель, промышленное оборудование и запасные части. Третье - ООО "ТОП Грейн" (Ростовская область). Экспортирует ячмень, горох, пшеницу, рожь, нут, чечевицу, лен, шрот подсолнечный, жом свекловичный.

У МСП первым стало ООО "Равани-РУС" (Челябинская область), экспортирует трубопроводную арматуру, оборудование и комплектующие, вторым - ООО "ТД "Сибирский" (Омская область), экспортирует молочную продукцию, третьим ООО "ВИЛ Групп" (Краснодарский край), которое экспортирует горох, нут, семена льна, жом свекловичный.

В номинации "Новая география" победителем стало ООО "Продэкс", на втором месте ООО "ТК "Благо", на третьем - АО "Макфа" (Москва), экспортирует макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки.

"Прорывом года" стало ООО "Равани-РУС", второе место у ООО "Соломон-Трейд", а на третьем месте ИП Шарпинская Ольга Владимировна (Иркутская область), экспортирует рыбу холодного копчения всех видов разделки и замороженную рыбу.

Победителем в номинации "Ответственный экспортер (ESG)" у крупного бизнеса стало АО "Апатит", на втором месте АО "Пигмент" (Тамбовская область), которое экспортирует готовую продукцию и полупродукты промышленной химии для различных отраслей применения. Третье место у ГАУЗ "Клиническая стоматологическая поликлиника №12" (Волгоградская область), которое экспортирует стоматологические услуги.

В сфере МСП первое место у ООО НПО "Броня", второе - у ООО "Ленэко", третье у ООО "Сибирский комбинат хлебопродуктов" (Омская область), которое экспортирует пшеницу, рожь, ячмень, овес, горох, лен масличный, крупу ячменную и пшеничные отруби.

Лучшей женщиной-экспортером в сфере крупного бизнеса стала Маламант И.К., генеральный директор ООО "Нейрософт" (Ивановская область), экспортирует высокотехнологичное оборудование для нейрофизиологии, функциональной диагностики, аудиологии и других отраслей медицины. Второе место у Кушнирук Н.Э., главного врача ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая больница №1" (Волгоградская область), экспортирует медицинские услуги. На третьем месте Лаврикова Д.Ф., генеральный директор АО "Нэфис Косметикс" (Татарстан), экспортирует бытовую химию, косметические средства, глицерин и стеарин.

Победительницей в этой номинации в малом и среднем предпринимательстве стала Горбачева Л.А., собственник и директор по устойчивому развитию ООО "Ленэко". Второе место у Омелиной Е.В., коммерческого директора, соучредителя ООО "Торговый дом "Уралхимсорб" (Пермский край), экспортирует березовый активированный уголь. Третьей стала Литвиненко Н.Б., генеральный директор ООО ТК "Лидер" (Москва), экспортирует сахар и подсолнечное масло.

Лучшим молодым предпринимателем-экспортером стал Литвяков И.С., директор ООО "Равани-РУС", второй - Яценко Ю.С., генеральный директор ООО "Ленэко", третье место у Подшиблова С.А., генерального директора ООО "Альфа Транс Экспедиция" (Смоленская область), экспортирует услуги международной логистики.

Победителем в номинации "Лучший экспортер в сфере электронной торговли" стало ООО "Бейкери Трейдинг Компани" (Ленинградская область), экспортирует мучные кондитерские изделия. На втором месте ИП Котов Андрей Николаевич (Нижегородская область), экспортирует деревянные игрушки. Третье место у ООО "Автофемели" (Московская область), экспортирует ковры для салона и багажника автомобиля, брызговики, дефлекторы, подкрылки.