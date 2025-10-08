Рейтинг@Mail.ru
"Газпром" и Казахстан договорились о долгосрочной переработке газа
22:04 08.10.2025
"Газпром" и Казахстан договорились о долгосрочной переработке газа
"Газпром" и Казахстан договорились о долгосрочной переработке газа
"Газпром" и Казахстан подписали соглашение об основных условиях долгосрочной переработки казахстанского газа в России, сообщила компания. РИА Новости, 08.10.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. "Газпром" и Казахстан подписали соглашение об основных условиях долгосрочной переработки казахстанского газа в России, сообщила компания.
"ПМГФ-2025: "Газпром" и Казахстан расширяют взаимовыгодное сотрудничество. В рамках рабочей встречи председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр обсудили перспективы развития взаимодействия в газовой сфере", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Отмечена нацеленность сторон на долгосрочное сотрудничество с учетом возрастающей потребности Казахстана в природном газе.
"Подписано соглашение об основных условиях долгосрочной переработки казахстанского газа в России", – добавили в "Газпроме".
Посол КНР высказался о поставках газа из России в Китай через Казахстан
15 апреля, 15:52
