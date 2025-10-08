https://ria.ru/20251008/ekonomika-2047160114.html
"Газпром" и Казахстан договорились о долгосрочной переработке газа
"Газпром" и Казахстан подписали соглашение об основных условиях долгосрочной переработки казахстанского газа в России, сообщила компания. РИА Новости, 08.10.2025
