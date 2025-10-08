Рейтинг@Mail.ru
Эфиопия обвинила Эритрею в активной подготовке к войне - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:42 08.10.2025 (обновлено: 12:02 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/efiopija-2047001679.html
Эфиопия обвинила Эритрею в активной подготовке к войне
Эфиопия обвинила Эритрею в активной подготовке к войне - РИА Новости, 08.10.2025
Эфиопия обвинила Эритрею в активной подготовке к войне
Эфиопия обвинила Эритрею в сговоре с оппозиционной эфиопской партией "Народный фронт освобождения Тыграя" (НФОТ) и совместной активной подготовке к началу... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T10:42:00+03:00
2025-10-08T12:02:00+03:00
в мире
эфиопия
эритрея
претория
антониу гутерреш
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040681026_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa8bce7ee87d93825043d4dae03e28b0.jpg
https://ria.ru/20251001/nebenzya-2045731812.html
https://ria.ru/20250222/efiopiya-2000817419.html
эфиопия
эритрея
претория
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040681026_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b19fec8472adeeb0c865672e4d1d391e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эфиопия, эритрея, претория, антониу гутерреш, оон
В мире, Эфиопия, Эритрея, Претория, Антониу Гутерреш, ООН
Эфиопия обвинила Эритрею в активной подготовке к войне

Эфиопия обвинила Эритрею в сговоре с оппозицией и подготовке к войне

© AP PhotoЭфиопия
Эфиопия - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© AP Photo
Эфиопия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Эфиопия обвинила Эритрею в сговоре с оппозиционной эфиопской партией "Народный фронт освобождения Тыграя" (НФОТ) и совместной активной подготовке к началу войны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полученный документ МИД Эфиопии.
"Сговор между правительством Эритреи и НФОТ стал более очевидным в последние несколько месяцев... радикальная фракция НФОТ и правительство Эритреи активно готовятся к войне против Эфиопии", - приводит агентство выдержку из письма министра иностранных дел Эфиопии к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Члены СБ ООН посетят столицу Эфиопии, заявил Небензя
1 октября, 21:39
Конфликт на севере Эфиопии разгорелся в ноябре 2020 года. Тогда власти страны обвинили НФОТ, который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе. В июне 2021 года мятежники в Тыграе захватили административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление, установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара.
Мирные переговоры между властями Эфиопии и повстанцами из мятежного региона страны Тыграй стартовали в октябре 2022 года в южноафриканской Претории. В начале ноября 2022 года между правительством Эфиопии и повстанцами было подписано соглашение о прекращении боевых действий.
Эритрея обрела независимость от Эфиопии 24 мая 1993 года после 30-летней вооруженной борьбы. В 1998-2000 между Аддис-Абебой и Асмэрой произошел вооруженный конфликт за контроль над спорными пограничными территориями. По условиям мирного соглашения, дело было передано в международный арбитраж, который разделил эти территории примерно поровну. По оценкам международных наблюдателей, жертвами конфликта стали от 40 тысяч до 300 тысяч человек с обеих сторон.
Тыграй - семитский народ, составляющий примерно половину населения Эритреи и более 95% населения приграничного с ней региона Тыграй на севере Эфиопии. Численность этого этноса, по разным оценкам, составляет от 9 миллионов до 11 миллионов человек, в том числе с учетом диаспоры. К нему принадлежит первый и единственный президент Эритреи Исайяс Афеворки, возглавлявший вооруженную борьбу за независимость страны от Эфиопии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
За что Россия будет биться в Эфиопии
22 февраля, 08:00
 
В миреЭфиопияЭритреяПреторияАнтониу ГутеррешООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала