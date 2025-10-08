Эфиопия обвинила Эритрею в активной подготовке к войне

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Эфиопия обвинила Эритрею в сговоре с оппозиционной эфиопской партией "Народный фронт освобождения Тыграя" (НФОТ) и совместной активной подготовке к началу войны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полученный документ МИД Эфиопии.

Антониу Гутеррешу. "Сговор между правительством Эритреи и НФОТ стал более очевидным в последние несколько месяцев... радикальная фракция НФОТ и правительство Эритреи активно готовятся к войне против Эфиопии", - приводит агентство выдержку из письма министра иностранных дел Эфиопии к генеральному секретарю ООН

Конфликт на севере Эфиопии разгорелся в ноябре 2020 года. Тогда власти страны обвинили НФОТ, который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе. В июне 2021 года мятежники в Тыграе захватили административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление, установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара.

Мирные переговоры между властями Эфиопии и повстанцами из мятежного региона страны Тыграй стартовали в октябре 2022 года в южноафриканской Претории . В начале ноября 2022 года между правительством Эфиопии и повстанцами было подписано соглашение о прекращении боевых действий.

Эритрея обрела независимость от Эфиопии 24 мая 1993 года после 30-летней вооруженной борьбы. В 1998-2000 между Аддис-Абебой и Асмэрой произошел вооруженный конфликт за контроль над спорными пограничными территориями. По условиям мирного соглашения, дело было передано в международный арбитраж, который разделил эти территории примерно поровну. По оценкам международных наблюдателей, жертвами конфликта стали от 40 тысяч до 300 тысяч человек с обеих сторон.