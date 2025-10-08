https://ria.ru/20251008/efimov-2046692907.html
Ефимов: между станциями Рублево-Архангельской линии метро бетонируют пути
Ефимов: между станциями Рублево-Архангельской линии метро бетонируют пути
Ефимов: между станциями Рублево-Архангельской линии метро бетонируют пути
Московские метростроители завершили проходку двухпутного тоннеля между станциями "Бульвар Генерала Карбышева" и "Серебряный бор" будущей Рублёво-Архангельской...
Ефимов: между станциями Рублево-Архангельской линии метро бетонируют пути
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Московские метростроители завершили проходку двухпутного тоннеля между станциями "Бульвар Генерала Карбышева" и "Серебряный бор" будущей Рублёво-Архангельской линии метро и приступили устройству на перегоне бетонного основания путей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Теперь специалисты приступили к обустройству пройденного двухпутного тоннеля – они укладывают жесткое основание для путей подвижного состава новой линии, а затем займутся верхним строением пути – смонтируют рельсы. В их основание метростроителям предстоит уложить свыше 10 тысяч кубометров бетона", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как уточняется в сообщении, тоннель между станциями пройден с помощью десятиметрового щита "Лилия". Помимо бетонирования, в тоннеле более чем наполовину выполнено устройство вентиляционного перекрытия. В дальнейшем строители займутся монтажом электросетей и инженерного оборудования.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, комплекс "Лилия" после прокладки пути между указанными станциями продолжит проходку тоннеля к следующей станции – "Строгино".