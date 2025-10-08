Ефимов: между станциями Рублево-Архангельской линии метро бетонируют пути

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Московские метростроители завершили проходку двухпутного тоннеля между станциями "Бульвар Генерала Карбышева" и "Серебряный бор" будущей Рублёво-Архангельской линии метро и приступили устройству на перегоне бетонного основания путей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Теперь специалисты приступили к обустройству пройденного двухпутного тоннеля – они укладывают жесткое основание для путей подвижного состава новой линии, а затем займутся верхним строением пути – смонтируют рельсы. В их основание метростроителям предстоит уложить свыше 10 тысяч кубометров бетона", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Как уточняется в сообщении, тоннель между станциями пройден с помощью десятиметрового щита "Лилия". Помимо бетонирования, в тоннеле более чем наполовину выполнено устройство вентиляционного перекрытия. В дальнейшем строители займутся монтажом электросетей и инженерного оборудования.