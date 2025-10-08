Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: между станциями Рублево-Архангельской линии метро бетонируют пути - РИА Новости, 08.10.2025
11:12 08.10.2025
Ефимов: между станциями Рублево-Архангельской линии метро бетонируют пути
Ефимов: между станциями Рублево-Архангельской линии метро бетонируют пути - РИА Новости, 08.10.2025
Ефимов: между станциями Рублево-Архангельской линии метро бетонируют пути
Московские метростроители завершили проходку двухпутного тоннеля между станциями "Бульвар Генерала Карбышева" и "Серебряный бор" будущей Рублёво-Архангельской... РИА Новости, 08.10.2025
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: между станциями Рублево-Архангельской линии метро бетонируют пути

Ефимов: между двумя станциями Рублево-Архангельской линии метро бетонируют пути

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Московские метростроители завершили проходку двухпутного тоннеля между станциями "Бульвар Генерала Карбышева" и "Серебряный бор" будущей Рублёво-Архангельской линии метро и приступили устройству на перегоне бетонного основания путей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Теперь специалисты приступили к обустройству пройденного двухпутного тоннеля – они укладывают жесткое основание для путей подвижного состава новой линии, а затем займутся верхним строением пути – смонтируют рельсы. В их основание метростроителям предстоит уложить свыше 10 тысяч кубометров бетона", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как уточняется в сообщении, тоннель между станциями пройден с помощью десятиметрового щита "Лилия". Помимо бетонирования, в тоннеле более чем наполовину выполнено устройство вентиляционного перекрытия. В дальнейшем строители займутся монтажом электросетей и инженерного оборудования.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, комплекс "Лилия" после прокладки пути между указанными станциями продолжит проходку тоннеля к следующей станции – "Строгино".
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
