На Украине завели более 270 тысяч уголовных дел о дезертирстве

"С января 2022 года по август 2025 года в Украине возбудили более 270 тысяч уголовных производств по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве, лишь 5% из них дошли до суда. В 2022-2025 годах общее количество зарегистрированных уголовных правонарушений по статье о самовольном оставлении воинской части или места службы составило 218 282, а по статье о дезертирстве – 52 075", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Liga.net.