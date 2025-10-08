На Украине завели более 270 тысяч уголовных дел о дезертирстве

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Более 270 тысяч уголовных дел заведено на Украине с января 2022 года по статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части, сообщило украинское издание "Liga.net" со ссылкой на данные офиса генпрокурора.
«
"С января 2022 года по август 2025 года в Украине возбудили более 270 тысяч уголовных производств по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве, лишь 5% из них дошли до суда. В 2022-2025 годах общее количество зарегистрированных уголовных правонарушений по статье о самовольном оставлении воинской части или места службы составило 218 282, а по статье о дезертирстве – 52 075", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Liga.net.
По данным издания, в суд направлено более 13,6 тысяч дел о самовольном оставлении части и 696 дел о дезертирстве.
В сентябре украинский журналист Владимир Бойко, который специализируется на теме дезертирства, сообщил, что почти 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части зарегистрировано за первые 8 месяцев 2025 года в ВСУ, с февраля 2022 года их было уже более 265 тысяч.
В марте депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинские военнослужащие, отправленные на обучение за границу, обратно не возвращаются, потому что не хотят принимать участие в боевых действиях. В августе Скороход сообщала, что число дезертиров в украинской армии уже близится к 400 тысячам.