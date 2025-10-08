СМИ: чиновникам США могут перестать выплачивать задолженности по зарплате

ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа подготовила предложение прекратить практику выплат чиновникам задолженности по зарплате, накопившейся за время шатдауна, сообщает агентство Администрация президента США Дональда Трампа подготовила предложение прекратить практику выплат чиновникам задолженности по зарплате, накопившейся за время шатдауна, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на внутренний документ.

Трамп ранее заявил о планах массово уволить чиновников в случае продолжения шатдауна.

"Администрация президента США Дональда Трампа предлагает, чтобы федеральные служащие, простаивающие из-за приостановки работы правительства, не получали автоматически ретроспективную оплату после окончания (шатдауна - ред.)", - говорится в сообщении агентства.

Если данная мера будет принята, то без выплат могут остаться до 700 тысяч государственны служащих. Отмечается, что данная мера противоречит закону, который в 2019 году подписал сам Трамп в ходе своего первого президентского срока. В соответствии с этим документом накопленную задолженность выплачивают сразу по окончанию шатдауна.

"В проекте меморандума от пятницы главный юрист Административно-бюджетного управления Белого дома утверждает, что закон 2019 года не делает эти выплаты автоматическими, но по-прежнему требует их одобрения конгрессом", - отмечает агентство со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация.