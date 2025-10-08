Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил два уголовных дела против экс-замначальника ГАИ Челябинска - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/chelyabinsk-2047015822.html
СК возбудил два уголовных дела против экс-замначальника ГАИ Челябинска
СК возбудил два уголовных дела против экс-замначальника ГАИ Челябинска - РИА Новости, 08.10.2025
СК возбудил два уголовных дела против экс-замначальника ГАИ Челябинска
Следователи возбудили два уголовных дела в отношении бывшего замначальника Госавтоинспекции в Челябинске, решается вопрос об избрании ему меры пресечения,... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T11:43:00+03:00
2025-10-08T11:43:00+03:00
происшествия
россия
челябинск
челябинская область
гибдд мвд рф
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_0:21:2640:1505_1920x0_80_0_0_19a58d3bf7d52683c4aab7cf71bff098.jpg
https://ria.ru/20251007/eks-mer-2046775241.html
россия
челябинск
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_302:0:2337:1526_1920x0_80_0_0_7bbacc5655113be0ec96d5529afa7041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, челябинск, челябинская область, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинск, Челябинская область, ГИБДД МВД РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил два уголовных дела против экс-замначальника ГАИ Челябинска

В Челябинске изберут меру пресечения экс-замглаве ГИБДД Жиляеву

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 8 окт – РИА Новости. Следователи возбудили два уголовных дела в отношении бывшего замначальника Госавтоинспекции в Челябинске, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщило региональное СУСК РФ.
Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах региона, на предыдущей должности заместителя главы областного ГИБДД Олег Жиляев с января 2024 по май 2025 года покровительствовал работе коммерсанта в сфере дорожного хозяйства - он освобождал от административной ответственности транспорт ООО за нарушение правил дорожного движения, ускорял процедуры согласования проектной документации на установку дорожных знаков при проведении дорожно-строительных работ и другое. Его задержали в среду сотрудники УФСБ и СК, Жиляева подозревают в превышении полномочий и получении взяток от учредителя ООО "Капиталстрой" Ромика Варданяна.
"В третьем отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела ГИБДД УМВД России по городу Челябинску, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности), пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)", - говорится в сообщении.
Следователи подтвердили, что речь идет о покровительстве руководства ООО "Капиталстрой" и получении экс-начальником не менее 500 тыс. рублей за незаконные действия, входящие в его должностные полномочия.
Следователями проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемого, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, отмечается в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Экс-мэра Назарово задержали по подозрению в получении взятки
Вчера, 10:16
 
ПроисшествияРоссияЧелябинскЧелябинская областьГИБДД МВД РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала