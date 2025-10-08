Рейтинг@Mail.ru
10:01 08.10.2025
В Челябинске задержали экс-замначальника ГАИ за взятку стройматериалами
происшествия, россия, челябинск, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинск, ГИБДД МВД РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
ЧЕЛЯБИНСК, 8 окт – РИА Новости. Силовики задержали бывшего замначальника Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску подполковника полиции Олега Жиляева, он подозревается в превышении полномочий и получении взятки стройматериалами, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
По данным собеседника агентства, на предыдущей должности заместителя главы областного ГИБДД Жиляев с января 2024 по май 2025 года покровительствовал работе коммерсанта в сфере дорожного хозяйства - он освобождал от административной ответственности транспорт ООО за нарушение правил дорожного движения, ускорял процедуры согласования проектной документации на установку дорожных знаков при проведении дорожно-строительных работ и другое.
Челябинске сотрудники УФСБ и СК задержали заместителя начальника ОГИБДД УМВД России по Челябинску подполковника полиции Олега Жиляева. Жиляева подозревают в превышении полномочий и получении взяток от учредителя ООО "Капиталстрой" Ромика Варданяна", - сказал собеседник.
Он уточнил, что за покровительство Жиляев получил от Варданяна в качестве взятки строительные материалы - 100 тонн асфальтного покрытия общей стоимостью более 500 тысяч рублей.
В пресс-службе УФСБ России по региону подтвердили РИА Новости проведение оперативных мероприятий.
По данным ГУМВД России по региону, фигурант был уволен из органов внутренних дел 6 октября.
Собеседник агентства напомнил, что Варданян был задержан в мае за дачу взятки должностному лицу ГАИ УМВД России Челябинска полковнику Александру Гайде - также за покровительство коммерческой деятельности.
ПроисшествияРоссияЧелябинскГИБДД МВД РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
