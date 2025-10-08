Рейтинг@Mail.ru
Бюджет Приднестровья недополучает суммы из-за Молдавии, заявил депутат ПМР - РИА Новости, 08.10.2025
14:43 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/byudzhet-2047066988.html
Бюджет Приднестровья недополучает суммы из-за Молдавии, заявил депутат ПМР
Бюджет Приднестровья недополучает суммы из-за Молдавии, заявил депутат ПМР - РИА Новости, 08.10.2025
Бюджет Приднестровья недополучает суммы из-за Молдавии, заявил депутат ПМР
Бюджет Приднестровья недополучает серьезные суммы из-за действий Молдавии, заявил журналистам депутат парламента Приднестровской Молдавской Республики (ПМР),... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T14:43:00+03:00
2025-10-08T14:43:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
приднестровская молдавская республика
молдавия
кишинев
приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Кишинев, Приднестровская Молдавская Республика
Бюджет Приднестровья недополучает суммы из-за Молдавии, заявил депутат ПМР

Гузун: бюджет ПМР недополучает серьезные суммы из-за действий Молдавии

Тирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Бюджет Приднестровья недополучает серьезные суммы из-за действий Молдавии, заявил журналистам депутат парламента Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), председатель комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
"Мы видим, что республиканский бюджет недополучает серьезные суммы доходов из-за тех действий, которые происходят со стороны наших соседей. Поэтому была поставлена задача президентам нашего государства максимально мобилизовать ресурсы, которые у нас есть, максимально эффективно и экономно использовать каждый рубль в бюджете, чтобы мы могли справиться с теми вызовами, которые на сегодняшний день у нас есть", - сказал Гузун.
Власти ПМР будут перераспределять энергоресурсы из-за экономии газа
Вчера, 14:24
Власти ПМР будут перераспределять энергоресурсы из-за экономии газа
Вчера, 14:24
Он также сообщил, что депутаты приднестровского парламента приняли в первом чтении законодательную инициативу, по которой предлагается перечислить в доход республиканского бюджета нераспределенную чистую прибыль за 2024 год у ряда коммерческих банков, часть акций которых принадлежит государству. "Всё это делается для того, чтобы государство могло выполнять свои обязательства, чтобы мы могли рассчитываться за медикаменты, за питание в детских садах, больницах. Это происходит, конечно же, только по той причине, что ряд наших экономических агентов не могут работать в полную мощность", - отметил Гузун.
Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Румыния хотела бы присоединить Молдавию вместе с ПМР, считает дипломат
3 октября, 14:21
 
В миреМолдавияКишиневПриднестровская Молдавская Республика
 
 
