Котяков рассказал о социальном бюджете на 2026 год
Котяков рассказал о социальном бюджете на 2026 год
Котяков рассказал о социальном бюджете на 2026 год
Более 19 триллионов рублей заложено в федеральном бюджете России на следующий год на социальный блок, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной
россия
Котяков рассказал о социальном бюджете на 2026 год
Социальный бюджет в РФ на 2026 год составит свыше 19 триллионов рублей