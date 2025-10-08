Рейтинг@Mail.ru
Котяков рассказал о социальном бюджете на 2026 год
07:20 08.10.2025 (обновлено: 08:48 08.10.2025)
Котяков рассказал о социальном бюджете на 2026 год
Котяков рассказал о социальном бюджете на 2026 год
Более 19 триллионов рублей заложено в федеральном бюджете России на следующий год на социальный блок, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной... РИА Новости, 08.10.2025
Котяков рассказал о социальном бюджете на 2026 год

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Более 19 триллионов рублей заложено в федеральном бюджете России на следующий год на социальный блок, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"В целом на федеральном уровне, без учета расходов регионов, социальный бюджет составит свыше 19 триллионов рублей. Это выплаты по линии Социального фонда – пенсии, больничные, декретные, выплаты на детей, выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью. Это также средства, которые идут по линии Минтруда и Роструда", - сказал Котяков.
Он объяснил, что в бюджет также входят средства на выплату пособий по безработице, обеспечение санаторно-курортного лечения, на бесплатное переобучение, строительство социальных стационаров и другие.
Все соцобязательства в бюджете на 2026 год будут исполнены, заявил Котяков
© 2025 МИА «Россия сегодня»
