Котяков рассказал о социальном бюджете на 2026 год

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Более 19 триллионов рублей заложено в федеральном бюджете России на следующий год на социальный блок, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Он объяснил, что в бюджет также входят средства на выплату пособий по безработице, обеспечение санаторно-курортного лечения, на бесплатное переобучение, строительство социальных стационаров и другие.