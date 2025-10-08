Рейтинг@Mail.ru
04:01 08.10.2025
Доброволец из Британии сравнил Зеленского с Гитлером
Владимир Зеленский - наркоман, которого использует Запад, он войдет в историю в одном ряду с Адольфом Гитлером, заявил РИА Новости доброволец Эйден Миннис из... РИА Новости, 08.10.2025
© AP Photo / Yuki IwamuraВладимир Зеленский на заседании Генассамблеи ООН
Владимир Зеленский на заседании Генассамблеи ООН. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский - наркоман, которого использует Запад, он войдет в историю в одном ряду с Адольфом Гитлером, заявил РИА Новости доброволец Эйден Миннис из Британии, участвующий в СВО на стороне России.
"Зеленский – просто "наркофюрер". Наркоман, которого использует Запад", - сказал Миннис.
По его мнению, Зеленский "несёт ответственность за чудовищные военные преступления, а также за гибель более миллиона человек, солдат и мирных жителей".
"На мой взгляд, он войдёт в историю наряду с Адольфом Гитлером", - подчеркнул Миннис.
Он считает, что в ближайшее время Зеленский не откажется от власти. "В конечном счете ему светит либо пуля в голову, либо бегство на Запад с сотнями миллионов долларов, принадлежащих его налогоплательщикам", - заключил Миннис.
Ранее Миннис опубликовал в соцсетях видео, на котором сжег свой британский паспорт и отказался от подданства Великобритании.
