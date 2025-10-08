МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский - наркоман, которого использует Запад, он войдет в историю в одном ряду с Адольфом Гитлером, заявил РИА Новости доброволец Эйден Миннис из Британии, участвующий в СВО на стороне России.

Он считает, что в ближайшее время Зеленский не откажется от власти. "В конечном счете ему светит либо пуля в голову, либо бегство на Запад с сотнями миллионов долларов, принадлежащих его налогоплательщикам", - заключил Миннис.