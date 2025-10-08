Рейтинг@Mail.ru
Над девятью регионами России сбили 53 беспилотника - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:20 08.10.2025 (обновлено: 09:50 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/bpla-2046979036.html
Над девятью регионами России сбили 53 беспилотника
Над девятью регионами России сбили 53 беспилотника - РИА Новости, 08.10.2025
Над девятью регионами России сбили 53 беспилотника
Силы ПВО за ночь сбили 53 украинских беспилотника над российской территорией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T07:20:00+03:00
2025-10-08T09:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
воронежская область
вооруженные силы украины
безопасность
нижегородская область
липецкая область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019269110_0:23:2867:1636_1920x0_80_0_0_5919ce1fc04544e623e314558e39ccf7.jpg
https://ria.ru/20251008/bempilotniki-2046975343.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белгородская область
воронежская область
нижегородская область
липецкая область
ростовская область
брянская область
курская область
тамбовская область
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019269110_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_c06465fedcbfc4a937d09e43237abcd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белгородская область, воронежская область, вооруженные силы украины, безопасность, нижегородская область, липецкая область, ростовская область, брянская область, курская область, тамбовская область, смоленская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Воронежская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Нижегородская область, Липецкая область, Ростовская область, Брянская область, Курская область, Тамбовская область, Смоленская область

Над девятью регионами России сбили 53 беспилотника

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Бук"
Боевое дежурство расчета ЗРК Бук - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 53 украинских беспилотника над российской территорией, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 7 октября до 7:00 мск 8 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении.
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Бойцы "Юга" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР
06:05
Российские бойцы сбили:
  • 28 дронов — в Белгородской области;
  • 11 — в Воронежской;
  • шесть — в Ростовской;
  • по два — в Брянской и Курской;
  • по одному — в Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областях.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьВоронежская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьНижегородская областьЛипецкая областьРостовская областьБрянская областьКурская областьТамбовская областьСмоленская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала