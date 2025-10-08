https://ria.ru/20251008/bpla-2046979036.html
Над девятью регионами России сбили 53 беспилотника
Над девятью регионами России сбили 53 беспилотника
Силы ПВО за ночь сбили 53 украинских беспилотника над российской территорией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T07:20:00+03:00
2025-10-08T07:20:00+03:00
2025-10-08T09:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
воронежская область
вооруженные силы украины
безопасность
нижегородская область
липецкая область
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
воронежская область
нижегородская область
липецкая область
ростовская область
брянская область
курская область
тамбовская область
смоленская область



