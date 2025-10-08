Около 10 млн звонков жителей МО обработал голосовой помощник с начала года

"Мы постоянно расширяем функционал голосового помощника, в том числе теперь она может помочь записаться на прием к узкопрофильному специалисту или на телемедицинскую консультацию. Всего с начала этого года робот Светлана обработала почти 10 миллионов звонков", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин.