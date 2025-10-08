Рейтинг@Mail.ru
Около 10 млн звонков жителей МО обработал голосовой помощник с начала года
15:52 08.10.2025
Около 10 млн звонков жителей МО обработал голосовой помощник с начала года
Голосовой помощник Светлана, работающий на базе искусственного интеллекта, с января текущего года обработал порядка 10 миллионов обращений, сообщил 360.ru. РИА Новости, 08.10.2025
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Около 10 млн звонков жителей МО обработал голосовой помощник с начала года

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Голосовой помощник Светлана, работающий на базе искусственного интеллекта, с января текущего года обработал порядка 10 миллионов обращений, сообщил 360.ru.
Светлана помогает жителям региона вызывать врачей на дом, записываться на прием к специалистам, отменять или переносить время записи.
Кроме обработки входящих запросов, цифровой ассистент осуществляет исходящие звонки, уведомляя пациентов о необходимости продлить электронные рецепты на получение бесплатных лекарств и запрашивая обратную связь относительно посещения Детского клинического центра имени Л.М.Рошаля.
"Мы постоянно расширяем функционал голосового помощника, в том числе теперь она может помочь записаться на прием к узкопрофильному специалисту или на телемедицинскую консультацию. Всего с начала этого года робот Светлана обработала почти 10 миллионов звонков", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Кроме Светланы, в регионе действует еще один цифровой помощник – робот Вита. За полгода она обработала 19 тысяч заявок в сфере ветеринарии, а также приняла обращения, касающиеся борьбы с борщевиком Сосновского. При этом 67% задач помощник решил без привлечения операторов, отметили в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
 
