Секретарь СБ: Белоруссия видит ошибочно влетающие на ее территорию БПЛА

МИНСК, 8 окт – РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что военные страны видят ошибочно залетающие на белорусскую территорию беспилотники и принимают адекватные меры реагирования при угрозе критических важным объектам и населению.
"Мы фиксируем, что каждые сутки Россия
и Украина
применяют на своей территории большое количество беспилотных летательных средств... Созданная в России группировка средств радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотным летательным средствам влияет на траекторию полета этих беспилотников. Поэтому, я бы сказал, по объективным причинам часть этих беспилотников залетает на восточные границы нашего государства", - приводит слова Вольфовича
агентство Белта.
Он подчеркнул, что белорусские военные контролируют эти инциденты. "Это не значит, что мы этого не видим. Все, что залетает и находится в воздухе на территории нашей страны, наши средства радиоэлектронного контроля, радиотехнические средства разведки, мы все это фиксируем и все мы видим", - подчеркнул госсекретарь.
Он обратил внимание, что в Белоруссии
также создана группировка средств радиоэлектронной борьбы, которая влияет на беспилотники и не дает им возможности летать произвольно по территории страны. "Мы это все видим, принимаем адекватные меры, воздействуем средствами радиоэлектронного подавления на пролет беспилотников. Если видим, что они угрожают каким-то критически важным объектам, городам, населению, поднимается боевая авиация и применяется боевое оружие уничтожения и подавления беспилотников", - заявил Вольфович.