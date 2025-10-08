Рейтинг@Mail.ru
Секретарь СБ: Белоруссия видит ошибочно влетающие на ее территорию БПЛА
17:43 08.10.2025 (обновлено: 17:44 08.10.2025)
Секретарь СБ: Белоруссия видит ошибочно влетающие на ее территорию БПЛА
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что военные страны видят ошибочно залетающие на белорусскую территорию... РИА Новости, 08.10.2025
в мире
белоруссия
россия
украина
александр вольфович
белоруссия
россия
украина
в мире, белоруссия, россия, украина, александр вольфович
В мире, Белоруссия, Россия, Украина, Александр Вольфович
МИНСК, 8 окт – РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что военные страны видят ошибочно залетающие на белорусскую территорию беспилотники и принимают адекватные меры реагирования при угрозе критических важным объектам и населению.
"Мы фиксируем, что каждые сутки Россия и Украина применяют на своей территории большое количество беспилотных летательных средств... Созданная в России группировка средств радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотным летательным средствам влияет на траекторию полета этих беспилотников. Поэтому, я бы сказал, по объективным причинам часть этих беспилотников залетает на восточные границы нашего государства", - приводит слова Вольфовича агентство Белта.
Он подчеркнул, что белорусские военные контролируют эти инциденты. "Это не значит, что мы этого не видим. Все, что залетает и находится в воздухе на территории нашей страны, наши средства радиоэлектронного контроля, радиотехнические средства разведки, мы все это фиксируем и все мы видим", - подчеркнул госсекретарь.
Он обратил внимание, что в Белоруссии также создана группировка средств радиоэлектронной борьбы, которая влияет на беспилотники и не дает им возможности летать произвольно по территории страны. "Мы это все видим, принимаем адекватные меры, воздействуем средствами радиоэлектронного подавления на пролет беспилотников. Если видим, что они угрожают каким-то критически важным объектам, городам, населению, поднимается боевая авиация и применяется боевое оружие уничтожения и подавления беспилотников", - заявил Вольфович.
Запуск БПЛА во время совместного стратегического учения Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Итоги учений "Запад-2025" опровергли фейки Запада, заявил Вольфович
