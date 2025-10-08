https://ria.ru/20251008/belorussija-2047098101.html
В Белоруссии рассмотрели около 320 обращений оппозиционеров
В Белоруссии рассмотрели около 320 обращений оппозиционеров - РИА Новости, 08.10.2025
В Белоруссии рассмотрели около 320 обращений оппозиционеров
Комиссия по рассмотрению обращений оппозиционеров, выехавших из Белоруссии после президентских выборов в 2020 году и теперь желающих вернуться в республику... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T16:48:00+03:00
2025-10-08T16:48:00+03:00
2025-10-08T16:48:00+03:00
в мире
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/72031/51/720315152_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_7810a9d1d01f5799b9c1ec3852a56828.jpg
https://ria.ru/20251007/belorussija-2046937542.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/72031/51/720315152_59:0:411:264_1920x0_80_0_0_e9f75b18d1c51f1bf16eee52a4ce4504.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия
В Белоруссии рассмотрели около 320 обращений оппозиционеров
Сотни оппозиционеров хотят вернутся в Белоруссию. Заявление замгенпрокурора РБ
МИНСК, 8 окт – РИА Новости. Комиссия по рассмотрению обращений оппозиционеров, выехавших из Белоруссии после президентских выборов в 2020 году и теперь желающих вернуться в республику из-за границы, рассмотрела около 320 обращений, 30 граждан уже вернулись, сообщил заместитель генерального прокурора страны Алексей Стук.
"В феврале 2023 года указом президента была образована комиссия по рассмотрению обращений граждан по вопросам совершения ими правонарушений. Речь шла о совершении ими правонарушений во время электоральной и постэлекторальной кампании 2020 года и именно находящихся за границей. К настоящему моменту комиссией рассмотрено 323 обращения", - сказал Стук в интервью телеканалу "Первый информационный".
При этом он отметил, что по существу рассмотрено 70, поскольку не все обращения соответствовали необходимым требованиям, например не хватало каких-либо сведений. "То есть не полный пакет представлен. Но это не значит, что тут же дается отрицательный ответ и в дальнейшем прекращается переписка. Нет. Предлагается представить более полные сведения или уточнить те или иные соответствующие сведения. С учетом этого рассмотрено, как я уже сказал, 70 обращений. И это позволило 30 гражданам уже вернуться в Республику Беларусь из-за границы", - сказал Стук.