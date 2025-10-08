Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии рассмотрели около 320 обращений оппозиционеров - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/belorussija-2047098101.html
В Белоруссии рассмотрели около 320 обращений оппозиционеров
В Белоруссии рассмотрели около 320 обращений оппозиционеров - РИА Новости, 08.10.2025
В Белоруссии рассмотрели около 320 обращений оппозиционеров
Комиссия по рассмотрению обращений оппозиционеров, выехавших из Белоруссии после президентских выборов в 2020 году и теперь желающих вернуться в республику... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T16:48:00+03:00
2025-10-08T16:48:00+03:00
в мире
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/72031/51/720315152_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_7810a9d1d01f5799b9c1ec3852a56828.jpg
https://ria.ru/20251007/belorussija-2046937542.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/72031/51/720315152_59:0:411:264_1920x0_80_0_0_e9f75b18d1c51f1bf16eee52a4ce4504.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия
В мире, Белоруссия
В Белоруссии рассмотрели около 320 обращений оппозиционеров

Сотни оппозиционеров хотят вернутся в Белоруссию. Заявление замгенпрокурора РБ

© РИА НовостиФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости
Флаг Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 8 окт – РИА Новости. Комиссия по рассмотрению обращений оппозиционеров, выехавших из Белоруссии после президентских выборов в 2020 году и теперь желающих вернуться в республику из-за границы, рассмотрела около 320 обращений, 30 граждан уже вернулись, сообщил заместитель генерального прокурора страны Алексей Стук.
"В феврале 2023 года указом президента была образована комиссия по рассмотрению обращений граждан по вопросам совершения ими правонарушений. Речь шла о совершении ими правонарушений во время электоральной и постэлекторальной кампании 2020 года и именно находящихся за границей. К настоящему моменту комиссией рассмотрено 323 обращения", - сказал Стук в интервью телеканалу "Первый информационный".
При этом он отметил, что по существу рассмотрено 70, поскольку не все обращения соответствовали необходимым требованиям, например не хватало каких-либо сведений. "То есть не полный пакет представлен. Но это не значит, что тут же дается отрицательный ответ и в дальнейшем прекращается переписка. Нет. Предлагается представить более полные сведения или уточнить те или иные соответствующие сведения. С учетом этого рассмотрено, как я уже сказал, 70 обращений. И это позволило 30 гражданам уже вернуться в Республику Беларусь из-за границы", - сказал Стук.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В Белоруссии ратифицировали соглашение с Россией о защите от преследования
7 октября, 20:40
 
В миреБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала