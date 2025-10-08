В Белоруссии рассмотрели около 320 обращений оппозиционеров

"В феврале 2023 года указом президента была образована комиссия по рассмотрению обращений граждан по вопросам совершения ими правонарушений. Речь шла о совершении ими правонарушений во время электоральной и постэлекторальной кампании 2020 года и именно находящихся за границей. К настоящему моменту комиссией рассмотрено 323 обращения", - сказал Стук в интервью телеканалу "Первый информационный".

При этом он отметил, что по существу рассмотрено 70, поскольку не все обращения соответствовали необходимым требованиям, например не хватало каких-либо сведений. "То есть не полный пакет представлен. Но это не значит, что тут же дается отрицательный ответ и в дальнейшем прекращается переписка. Нет. Предлагается представить более полные сведения или уточнить те или иные соответствующие сведения. С учетом этого рассмотрено, как я уже сказал, 70 обращений. И это позволило 30 гражданам уже вернуться в Республику Беларусь из-за границы", - сказал Стук.