440 км автодорог в Тюменской области отремонтируют за 2025 год

ТЮМЕНЬ, 8 окт - РИА Новости. Около 440 километров автомобильных дорог отремонтируют в Тюменской области за этот год, все работы идут по плану и будут завершены в срок, сообщил глава региона Александр Моор.

"В этом году в Тюменской области отремонтируют около 440 километров автодорог… В 2025 году нацпроект "Безопасные качественные дороги" трансформирован в новый: "Инфраструктура для жизни". Более 350 километров дорог в этом году отремонтируем именно в его рамках. На сегодня 130 объектов из 178 запланированных уже сданы в эксплуатацию. Все работы идут по плану и будут завершены в срок", - написал Моор в своем Telegram-канале по итогам совещания у полпреда.