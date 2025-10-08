https://ria.ru/20251008/avtodoroga-2047070814.html
440 км автодорог в Тюменской области отремонтируют за 2025 год
440 км автодорог в Тюменской области отремонтируют за 2025 год - РИА Новости, 08.10.2025
440 км автодорог в Тюменской области отремонтируют за 2025 год
Около 440 километров автомобильных дорог отремонтируют в Тюменской области за этот год, все работы идут по плану и будут завершены в срок, сообщил глава региона
440 км автодорог в Тюменской области отремонтируют за 2025 год
Моор: около 440 километров автодорог отремонтируют в Тюменской области
ТЮМЕНЬ, 8 окт - РИА Новости. Около 440 километров автомобильных дорог отремонтируют в Тюменской области за этот год, все работы идут по плану и будут завершены в срок, сообщил глава региона Александр Моор.
Темпы и перспективы развития дорожной сети обсуждались на совещании, которое провел полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога.
"В этом году в Тюменской области отремонтируют около 440 километров автодорог… В 2025 году нацпроект "Безопасные качественные дороги" трансформирован в новый: "Инфраструктура для жизни". Более 350 километров дорог в этом году отремонтируем именно в его рамках. На сегодня 130 объектов из 178 запланированных уже сданы в эксплуатацию. Все работы идут по плану и будут завершены в срок", - написал Моор в своем Telegram-канале по итогам совещания у полпреда.
Губернатор напомнил, что с 2019 года ремонт дорог вели в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". За это время по нацпроекту в Тюменской области было отремонтировано около 1,4 тысячи километров автодорог и восемь мостов, отметил Моор.