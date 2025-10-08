https://ria.ru/20251008/aviakompaniya-2047159553.html
Southwind Airlines начнет летать из Москвы в Стамбул дважды в неделю
Southwind Airlines начнет летать из Москвы в Стамбул дважды в неделю - РИА Новости, 08.10.2025
Southwind Airlines начнет летать из Москвы в Стамбул дважды в неделю
Турецкая авиакомпания Southwind Airlines начнет выполнять рейсы из московского "Жуковского" в Стамбул с 20 ноября дважды в неделю, сообщила авиагавань. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T22:00:00+03:00
2025-10-08T22:00:00+03:00
2025-10-08T22:00:00+03:00
стамбул
boeing 737-800
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:82:3072:1809_1920x0_80_0_0_6b95be64864339ccee4b8dc3528f7800.jpg
https://ria.ru/20250907/voda-2040271374.html
стамбул
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce39d668eeffcf9ea6caeac4340180c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, boeing 737-800, москва
Стамбул, Boeing 737-800, Москва
Southwind Airlines начнет летать из Москвы в Стамбул дважды в неделю
Southwind Airlines запускает программу полетов в Москву