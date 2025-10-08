Рейтинг@Mail.ru
Трое человек погибли при обстреле ВСУ белгородского поселка
11:16 08.10.2025 (обновлено: 11:30 08.10.2025)
Трое человек погибли при обстреле ВСУ белгородского поселка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что, по уточненным данным, в результате обстрела ВСУ посёлка Маслова Пристань Белгородской области... РИА Новости, 08.10.2025
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
белгород
вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, белгород
БЕЛГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что, по уточненным данным, в результате обстрела ВСУ посёлка Маслова Пристань Белгородской области погибли трое, девять мирных жителей ранены.
Ранее глава области рассказал, что посёлок Маслова Пристань подвергся ракетному обстрелу. Предварительно, трое погибли, один ранен. Здание социального объекта частично разрушено, под завалами могут быть люди.
"В результате обстрела врага погибли двое мужчин и одна молодая женщина. Самые искренние и глубокие соболезнования родным, на которых обрушилось такое страшное горе... Девять мирных жительниц получили ранения: четыре женщины получили множественные осколочные ранения, еще у пятерых предварительно диагностированы баротравмы. Бригады скорой помощи доставляют четверых пострадавших в медицинские учреждения Белгорода. Одной женщине оказана помощь на месте, другие продолжают оставаться в Шебекинской ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
ВСУ ночью атаковали Кировский район Донецка
