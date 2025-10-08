https://ria.ru/20251008/ataka-2047008004.html
Трое человек погибли при обстреле ВСУ белгородского поселка
Трое человек погибли при обстреле ВСУ белгородского поселка - РИА Новости, 08.10.2025
Трое человек погибли при обстреле ВСУ белгородского поселка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что, по уточненным данным, в результате обстрела ВСУ посёлка Маслова Пристань Белгородской области...
2025-10-08T11:16:00+03:00
2025-10-08T11:16:00+03:00
2025-10-08T11:30:00+03:00
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
белгород
белгородская область
белгород
Новости
ru-RU
БЕЛГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что, по уточненным данным, в результате обстрела ВСУ посёлка Маслова Пристань Белгородской области погибли трое, девять мирных жителей ранены.
Ранее глава области рассказал, что посёлок Маслова Пристань подвергся ракетному обстрелу. Предварительно, трое погибли, один ранен. Здание социального объекта частично разрушено, под завалами могут быть люди.
"В результате обстрела врага погибли двое мужчин и одна молодая женщина. Самые искренние и глубокие соболезнования родным, на которых обрушилось такое страшное горе... Девять мирных жительниц получили ранения: четыре женщины получили множественные осколочные ранения, еще у пятерых предварительно диагностированы баротравмы. Бригады скорой помощи доставляют четверых пострадавших в медицинские учреждения Белгорода
. Одной женщине оказана помощь на месте, другие продолжают оставаться в Шебекинской ЦРБ", - написал Гладков
в Telegram-канале
.