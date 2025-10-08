Трое человек погибли при обстреле ВСУ белгородского поселка

БЕЛГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что, по уточненным данным, в результате обстрела ВСУ посёлка Маслова Пристань Белгородской области погибли трое, девять мирных жителей ранены.

Ранее глава области рассказал, что посёлок Маслова Пристань подвергся ракетному обстрелу. Предварительно, трое погибли, один ранен. Здание социального объекта частично разрушено, под завалами могут быть люди.