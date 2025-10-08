Католикос Гарегин II пообещал продолжить поддержку карабахских армян

"В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с преодолением вызовов, стоящих перед лишившимися родины арцахцами (Арцах - армянское название Карабаха – ред.), и защитой их прав. В этом контексте были рассмотрены программы социальной поддержки, осуществляемые Первопрестольным Святым Эчмиадзином и работы, проводимые с арцахцами в местах их проживания. Его Святейшество подчеркнул, что Армянская церковь будет и впредь прилагать усилия в этом направлении", - говорится в сообщении.