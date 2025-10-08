Католикос Гарегин II пообещал продолжить поддержку карабахских армян

ЕРЕВАН, 8 окт – РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II встретился в среду с лидерами карабахских армян, переселившихся в Армению осенью 2023 года, пообещал продолжит усилия по реализации программ поддержки, сообщает пресс-служба духовного центра Армянской апостольской церкви (ААЦ) – Первопрестольного Святого Эчмиадзина
"В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с преодолением вызовов, стоящих перед лишившимися родины арцахцами (Арцах - армянское название Карабаха – ред.), и защитой их прав. В этом контексте были рассмотрены программы социальной поддержки, осуществляемые Первопрестольным Святым Эчмиадзином и работы, проводимые с арцахцами в местах их проживания. Его Святейшество подчеркнул, что Армянская церковь будет и впредь прилагать усилия в этом направлении", - говорится в сообщении.
В сентябре 1991 года, в последние месяцы существования СССР, на фоне армяно-азербайджанских противоречий армяне Карабаха в одностороннем порядке провозгласили республику, которая много лет существовала как непризнанное, в том числе Арменией, образование. Первый вооруженный армяно-азербайджанский конфликт продлился с 1992 по 1994 год. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в бывшую автономию советского времени. В регионе разместились российские миротворцы.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
В сентябре 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.