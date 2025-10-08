Рейтинг@Mail.ru
Католикос Гарегин II пообещал продолжить поддержку карабахских армян - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:54 08.10.2025 (обновлено: 17:55 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/armeniya-2047112932.html
Католикос Гарегин II пообещал продолжить поддержку карабахских армян
Католикос Гарегин II пообещал продолжить поддержку карабахских армян - РИА Новости, 08.10.2025
Католикос Гарегин II пообещал продолжить поддержку карабахских армян
Католикос всех армян Гарегин II встретился в среду с лидерами карабахских армян, переселившихся в Армению осенью 2023 года, пообещал продолжит усилия по... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T17:54:00+03:00
2025-10-08T17:55:00+03:00
религия
армения
азербайджан
ереван
гарегин ii
никол пашинян
ильхам алиев
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93432/49/934324920_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_788b55f62f48243e102712db103150b2.jpg
https://ria.ru/20250622/natsinteresy-2024640190.html
армения
азербайджан
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93432/49/934324920_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_81310a9dae5983931f50d3873c6c5128.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, азербайджан, ереван, гарегин ii, никол пашинян, ильхам алиев, евросоюз, в мире
Религия, Армения, Азербайджан, Ереван, Гарегин II, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Евросоюз, В мире
Католикос Гарегин II пообещал продолжить поддержку карабахских армян

Поддержка продолжится. Гарегин II встретился с лидерами карабахских армян

© РИА Новости / PanARMENIAn Photo/ Тигран МехрабянКатоликос всех армян Гарегин II
Католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / PanARMENIAn Photo/ Тигран Мехрабян
Католикос всех армян Гарегин II. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 8 окт – РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II встретился в среду с лидерами карабахских армян, переселившихся в Армению осенью 2023 года, пообещал продолжит усилия по реализации программ поддержки, сообщает пресс-служба духовного центра Армянской апостольской церкви (ААЦ) – Первопрестольного Святого Эчмиадзина
"В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с преодолением вызовов, стоящих перед лишившимися родины арцахцами (Арцах - армянское название Карабаха – ред.), и защитой их прав. В этом контексте были рассмотрены программы социальной поддержки, осуществляемые Первопрестольным Святым Эчмиадзином и работы, проводимые с арцахцами в местах их проживания. Его Святейшество подчеркнул, что Армянская церковь будет и впредь прилагать усилия в этом направлении", - говорится в сообщении.
В сентябре 1991 года, в последние месяцы существования СССР, на фоне армяно-азербайджанских противоречий армяне Карабаха в одностороннем порядке провозгласили республику, которая много лет существовала как непризнанное, в том числе Арменией, образование. Первый вооруженный армяно-азербайджанский конфликт продлился с 1992 по 1994 год. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в бывшую автономию советского времени. В регионе разместились российские миротворцы.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
В сентябре 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Католикос всех армян высказался о нападках властей на церковь
22 июня, 14:32
 
РелигияАрменияАзербайджанЕреванГарегин IIНикол ПашинянИльхам АлиевЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала