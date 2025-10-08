Рейтинг@Mail.ru
Туристы, застрявшие в Анталье, вылетели в Москву
Туризм
 
12:30 08.10.2025 (обновлено: 13:51 08.10.2025)
Туристы, застрявшие в Анталье, вылетели в Москву
Туристы, застрявшие в Анталье, вылетели в Москву - РИА Новости, 08.10.2025
Туристы, застрявшие в Анталье, вылетели в Москву
Самолет из Антальи в Москву, вылет которого был отложен со вторника, вылетел в российскую столицу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2025
москва, санкт-петербург, анталья (провинция), в мире
Туризм, Москва, Санкт-Петербург, Анталья (провинция), В мире
Туристы, застрявшие в Анталье, вылетели в Москву

Что известно о застрявших в Анталье российских туристах

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкПассажиры в международном аэропорту Антальи в Турции
Пассажиры в международном аэропорту Антальи в Турции - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Пассажиры в международном аэропорту Антальи в Турции
АНТАЛЬЯ (Турция), 8 окт - РИА Новости. Самолет из Антальи в Москву, вылет которого был отложен со вторника, вылетел в российскую столицу, передает корреспондент РИА Новости.
Как ранее сообщало агентство, сотни россиян во вторник не смогли вылететь из Антальи в Москву и Петербург. Туристам предложили сдать покупки в дьюти-фри, перепройти паспортный контроль и получить багаж обратно. Россиян заселили в отель и после ночевки доставили в аэропорт для вылета в РФ.
После регистрации на рейс, как передает корреспондент РИА Новости, пассажиров пригласили на борт самолета, и после часового ожидания борт вылетел. Ожидается, что в среду еще несколько самолетов доставят российских туристов в Москву и Петербург.
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Azur Air назвала причину задержки рейса из Екатеринбурга в Анталью
Вчера, 10:15
 
Туризм Москва Санкт-Петербург Анталья (провинция) В мире
 
 
