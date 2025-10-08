Туристы, застрявшие в Анталье, вылетели в Москву

АНТАЛЬЯ (Турция), 8 окт - РИА Новости. Самолет из Антальи в Москву, вылет которого был отложен со вторника, вылетел в российскую столицу, передает корреспондент РИА Новости.

После регистрации на рейс, как передает корреспондент РИА Новости, пассажиров пригласили на борт самолета, и после часового ожидания борт вылетел. Ожидается, что в среду еще несколько самолетов доставят российских туристов в Москву и Петербург.