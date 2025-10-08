Анохин провел встречу с гендиректором компании "Сбербанк Лизинг"

"У Смоленской области уже есть опыт сотрудничества с компанией. За пять лет в регион поставлена техника и транспорт на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей. В 2023 году компания профинансировала приобретение 60 единиц дорожной техники и 38 автобусов. В планах развивать это направление", - написал Анохин в своем телеграм-канале.