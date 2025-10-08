https://ria.ru/20251008/anokhin-2047111770.html
Анохин провел встречу с гендиректором компании "Сбербанк Лизинг"
Губернатор Смоленской области Василий Анохин провел рабочую встречу с генеральным директором компании "Сбербанк Лизинг" Виктором Вентимилла Алонсо.
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин провел рабочую встречу с генеральным директором компании "Сбербанк Лизинг" Виктором Вентимилла Алонсо.
На встрече стороны обсудили возможности обновления парка общественного транспорта, специальной и пожарной техники в регионе.
"У Смоленской области уже есть опыт сотрудничества с компанией. За пять лет в регион поставлена техника и транспорт на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей. В 2023 году компания профинансировала приобретение 60 единиц дорожной техники и 38 автобусов. В планах развивать это направление", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Кроме того, на встрече была рассмотрена возможность участия компании "Сбербанк Лизинг" в программах по развитию основных секторов промышленного производства и сельского хозяйства. Лизинг позволяет значительно нарастить имеющиеся производственные мощности в регионе.
"Встреча прошла продуктивно. Договорились продолжить совместную работу по намеченным договоренностям", - отметил губернатор.