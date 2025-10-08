Рейтинг@Mail.ru
Анохин провел встречу с гендиректором компании "Сбербанк Лизинг" - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
17:47 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/anokhin-2047111770.html
Анохин провел встречу с гендиректором компании "Сбербанк Лизинг"
Анохин провел встречу с гендиректором компании "Сбербанк Лизинг" - РИА Новости, 08.10.2025
Анохин провел встречу с гендиректором компании "Сбербанк Лизинг"
Губернатор Смоленской области Василий Анохин провел рабочую встречу с генеральным директором компании "Сбербанк Лизинг" Виктором Вентимилла Алонсо. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T17:47:00+03:00
2025-10-08T17:47:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392458_174:57:1600:859_1920x0_80_0_0_a64607d632ae043b4de89e201d662d04.jpg
https://ria.ru/20251007/semya-2046919717.html
https://ria.ru/20251006/biblioteka-2046649113.html
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392458_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_579d6c36064b24fbfc1bff7b297ea6f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, василий анохин, сбербанк россии
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Сбербанк России
Анохин провел встречу с гендиректором компании "Сбербанк Лизинг"

Василий Анохин провел встречу с гендиректором компании "Сбербанк Лизинг"

© Фото : Правительство Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото : Правительство Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин провел рабочую встречу с генеральным директором компании "Сбербанк Лизинг" Виктором Вентимилла Алонсо.
На встрече стороны обсудили возможности обновления парка общественного транспорта, специальной и пожарной техники в регионе.
Семья с детьми - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
"Подарок новорожденным" выдали 3,5 тысячи семьям в Смоленской области
7 октября, 18:40
"У Смоленской области уже есть опыт сотрудничества с компанией. За пять лет в регион поставлена техника и транспорт на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей. В 2023 году компания профинансировала приобретение 60 единиц дорожной техники и 38 автобусов. В планах развивать это направление", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Кроме того, на встрече была рассмотрена возможность участия компании "Сбербанк Лизинг" в программах по развитию основных секторов промышленного производства и сельского хозяйства. Лизинг позволяет значительно нарастить имеющиеся производственные мощности в регионе.
"Встреча прошла продуктивно. Договорились продолжить совместную работу по намеченным договоренностям", - отметил губернатор.
Вид на Успенский собор в Смоленске - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Две новые модельные библиотеки начали работать в Смоленской области
6 октября, 14:52
 
Смоленская областьСмоленская областьВасилий АнохинСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала