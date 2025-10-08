https://ria.ru/20251008/an-nunu-2047016941.html
В ХАМАС рассказали о переговорах по прекращению огня в секторе Газа
В ХАМАС рассказали о переговорах по прекращению огня в секторе Газа - РИА Новости, 08.10.2025
В ХАМАС рассказали о переговорах по прекращению огня в секторе Газа
Все стороны переговоров в египетском Шарм-эш-Шейхе по урегулированию в секторе Газа настроены оптимистично, посредники предпринимают необходимы усилия, заявил... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T11:45:00+03:00
2025-10-08T11:45:00+03:00
2025-10-08T11:45:00+03:00
в мире
египет
шарм-эш-шейх
дональд трамп
хамас
израиль
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043480303_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53da555481d5db88c65ef083c76d38dd.jpg
https://ria.ru/20251008/hamas-2047006714.html
египет
шарм-эш-шейх
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043480303_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9386df462736447c40668cb580f08899.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, шарм-эш-шейх, дональд трамп, хамас, израиль, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Египет, Шарм-эш-Шейх, Дональд Трамп, ХАМАС, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта
В ХАМАС рассказали о переговорах по прекращению огня в секторе Газа
ан-Нуну: все стороны переговоров по сектору Газа настроены оптимистично