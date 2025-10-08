Рейтинг@Mail.ru
В ХАМАС рассказали о переговорах по прекращению огня в секторе Газа - РИА Новости, 08.10.2025
11:45 08.10.2025
В ХАМАС рассказали о переговорах по прекращению огня в секторе Газа
ан-Нуну: все стороны переговоров по сектору Газа настроены оптимистично

© AP Photo / Jehad AlshrafiПалаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Палаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Палаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Все стороны переговоров в египетском Шарм-эш-Шейхе по урегулированию в секторе Газа настроены оптимистично, посредники предпринимают необходимы усилия, заявил официальный представитель движения ХАМАС Тахер ан-Нуну.
"Посредники прилагают огромные усилия для преодоления всех препятствий на пути реализации плана по прекращению огня. Все стороны настроены оптимистично", - говорится в письменном заявлении представителя движения.
В Египте с понедельника проходят непрямые переговоры между делегациями движения ХАМАС и Израиля при участии посредников из Египта, Катара и Турции по предложенному президентом США Дональдом Трампом мирному плану для завершения двухлетней войны в секторе Газа.
В миреЕгипетШарм-эш-ШейхДональд ТрампХАМАСИзраильОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
