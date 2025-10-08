Компания в Подмосковье создала системы защиты акваторий

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Подмосковная компания "НПК "Дедал", входящая в блок безопасности "Росатома", создала средства защиты акваторий стратегических объектов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На площадке особой экономической зоны "Дубна" разработали четыре решения для обеспечения безопасности на водных территориях.

"В рамках сотрудничества с отраслевыми предприятиями "Росатома" компания "НПК "Дедал" создает инновационные решения, гарантирующие безопасность в условиях современных вызовов, в том числе – защиту границ нашего государства", – сказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.

Глава ведомства добавила, что две разработки уже прошли опытно-конструкторские работы, а еще у двух они завершатся до конца 2025 года.

Заместитель генерального директора АО "НПК "Дедал" по НИОКР Александр Яничкин рассказал, что в прошлом году предприятие завершило опытно-конструкторские работы по разработке гидроакустического средства обнаружения "Минога", предназначенного для обнаружения проникновения в акваторию охраняемого объекта подводных пловцов и малоразмерных подводных аппаратов. Он отметил, что в настоящее время на предприятии ведутся активные работы по монтажу средств обнаружения. Также Яничкин сообщил о завершении ОКР по разработке гидроакустического средства предупреждения "Осьминог", которое оперативно предупреждает несанкционированное проникновение в запретную зону водолазов и подводных пловцов.

По данным пресс-службы, оба комплекса — гидроакустическая станция "Минога" и средство предупреждения "Осьминог" — уже успешно прошли испытания. Их тестировали на базе Южного отделения Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН в Геленджике, а также провели сравнительные испытания на одном из реальных объектов атомной энергетики в интересах "Росатома".