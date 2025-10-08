Рейтинг@Mail.ru
Компания в Подмосковье создала системы защиты акваторий - РИА Новости, 08.10.2025
16:42 08.10.2025
Компания в Подмосковье создала системы защиты акваторий
Компания в Подмосковье создала системы защиты акваторий
Подмосковная компания "НПК "Дедал", входящая в блок безопасности "Росатома", создала средства защиты акваторий стратегических объектов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.10.2025
московская область (подмосковье), геленджик
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Геленджик
Компания в Подмосковье создала системы защиты акваторий

Мининвест Подмосковья: НПК "Дедал" создал средства защиты акваторий

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Подмосковная компания "НПК "Дедал", входящая в блок безопасности "Росатома", создала средства защиты акваторий стратегических объектов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
На площадке особой экономической зоны "Дубна" разработали четыре решения для обеспечения безопасности на водных территориях.
Новорожденный в роддоме - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Более 50 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье
Вчера, 16:42
"В рамках сотрудничества с отраслевыми предприятиями "Росатома" компания "НПК "Дедал" создает инновационные решения, гарантирующие безопасность в условиях современных вызовов, в том числе – защиту границ нашего государства", – сказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства добавила, что две разработки уже прошли опытно-конструкторские работы, а еще у двух они завершатся до конца 2025 года.
Заместитель генерального директора АО "НПК "Дедал" по НИОКР Александр Яничкин рассказал, что в прошлом году предприятие завершило опытно-конструкторские работы по разработке гидроакустического средства обнаружения "Минога", предназначенного для обнаружения проникновения в акваторию охраняемого объекта подводных пловцов и малоразмерных подводных аппаратов. Он отметил, что в настоящее время на предприятии ведутся активные работы по монтажу средств обнаружения. Также Яничкин сообщил о завершении ОКР по разработке гидроакустического средства предупреждения "Осьминог", которое оперативно предупреждает несанкционированное проникновение в запретную зону водолазов и подводных пловцов.
По данным пресс-службы, оба комплекса — гидроакустическая станция "Минога" и средство предупреждения "Осьминог" — уже успешно прошли испытания. Их тестировали на базе Южного отделения Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН в Геленджике, а также провели сравнительные испытания на одном из реальных объектов атомной энергетики в интересах "Росатома".
Параллельно предприятие ведет работы над перспективными разработками, которые планируется завершить до конца 2025 года. Среди них — магнитометрическое средство обнаружения "Горгона". Еще одна инновация — боносетевое заграждение "Черноморец", рассчитанное на принудительную остановку маломерных судов, таких как лодки и катера.
Производство хлебобулочных изделий - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Подмосковье стало лидером в России по производству сыра и хлеба
Вчера, 16:31
 
Новости Подмосковья Московская область (Подмосковье) Геленджик
 
 
