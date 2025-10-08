В Афганистане ограничили доступ к Instagram*, Facebook* и Snapchat

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Доступ к соцсетям Instagram*, Facebook* и Snapchat был ограничен в Афганистане, сообщила служба мониторинга интернета NetBlocks.
«
"Данные показывают, что социальные сети Instagram*, Facebook* и Snapchat теперь ограничены несколькими провайдерами в Афганистане, инцидент последовал за отключением телекоммуникаций на прошлой неделе", - говорится в сообщении сервиса в соцсети Х.
Служба мониторинга интернета NetBlocks 29 сентября сообщила о полном отключении интернета в Афганистане на фоне мер, принимаемых талибами по "обеспечению соблюдения нравственности". Миссия ООН в Афганистане 30 сентября сообщила, что более 43 миллионов человек в стране оказались отрезаны от всемирной сети, отключение интернета затронуло финансовые, банковские услуги, сферу здравоохранения и другие сферы жизни.
Информация о восстановлении интернета появилась спустя несколько часов после того, как правящее в Афганистане движение "Талибан" опровергло заявления об общенациональном запрете интернета, сославшись на изношенную инфраструктуру как на причину отсутствия интернета.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.