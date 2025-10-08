Рейтинг@Mail.ru
В Афганистане ограничили доступ к Instagram*, Facebook* и Snapchat
16:37 08.10.2025
В Афганистане ограничили доступ к Instagram*, Facebook* и Snapchat
В Афганистане ограничили доступ к Instagram*, Facebook* и Snapchat
в мире, афганистан, россия, facebook, оон, талибан
В мире, Афганистан, Россия, Facebook, ООН, Талибан
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Доступ к соцсетям Instagram*, Facebook* и Snapchat был ограничен в Афганистане, сообщила служба мониторинга интернета NetBlocks.
«
"Данные показывают, что социальные сети Instagram*, Facebook* и Snapchat теперь ограничены несколькими провайдерами в Афганистане, инцидент последовал за отключением телекоммуникаций на прошлой неделе", - говорится в сообщении сервиса в соцсети Х.
Служба мониторинга интернета NetBlocks 29 сентября сообщила о полном отключении интернета в Афганистане на фоне мер, принимаемых талибами по "обеспечению соблюдения нравственности". Миссия ООН в Афганистане 30 сентября сообщила, что более 43 миллионов человек в стране оказались отрезаны от всемирной сети, отключение интернета затронуло финансовые, банковские услуги, сферу здравоохранения и другие сферы жизни.
Информация о восстановлении интернета появилась спустя несколько часов после того, как правящее в Афганистане движение "Талибан" опровергло заявления об общенациональном запрете интернета, сославшись на изношенную инфраструктуру как на причину отсутствия интернета.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Кабул - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
В Афганистане 15 провинций ввели запрет на показ живых существ в СМИ
24 апреля, 09:41
 
