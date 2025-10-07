Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о страховании "металлических счетов"
16:26 07.10.2025
В Госдуму внесли проект о страховании "металлических счетов"
В Госдуму внесли проект о страховании "металлических счетов" - РИА Новости, 07.10.2025
В Госдуму внесли проект о страховании "металлических счетов"
Депутаты из фракции "Справедливая Россия - За правду" Михаил Делягин и Юрий Григорьев внесли в Госдуму законопроект о распространении системы страхования
экономика
россия
михаил делягин
госдума рф
россия
экономика, россия, михаил делягин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Делягин, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о страховании "металлических счетов"

В Госдуму внесли проект о страховании банковских вкладов на драгоценные металлы

© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкСлитки золота
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
Слитки золота. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Депутаты из фракции "Справедливая Россия - За правду" Михаил Делягин и Юрий Григорьев внесли в Госдуму законопроект о распространении системы страхования вкладов на драгоценные металлы на банковских счетах ("металлические счета"), следует из базы данных нижней палаты парламента.
В настоящее время система страхования вкладов физических лиц в российских банках распространяется исключительно на денежные счета, замечают авторы этой законодательной инициативы. "Счета, представляющие собой эквивалент драгоценных металлов того или иного веса (так называемые "металлические счета"), не подлежат страховой защите, что существенно ограничивает их популярность", - считают они.
В то же время, по мнению разработчиков, "металлические счета" значительно удобнее физической альтернативы в виде слитков драгоценных металлов или монет из них в силу ликвидности и отсутствия рисков. "Это крайне перспективный финансовый инструмент, потенциал которого увеличивается по мере снижения ставки по депозитам (в силу снижения ключевой ставки Банка России)", - считают они.
Однако возможности его использования сдерживаются недоверием заметной части граждан России к банковской системе, связанной в том числе с характером проведения "банковской санации", указывается в пояснительной записке.
Распространение же "страхования банковских вкладов на активы в виде драгоценных металлов на банковских счетах ("металлические счета") для облегчения диверсификации инвестиций физических лиц расширит гамму популярных финансовых инструментов и привлечет дополнительные средства в банковскую систему России, а при неблагоприятных обстоятельствах минимизирует их отток", отмечается там же.
В настоящее время базовый размер максимального страхового возмещения по вкладам граждан в банках составляет 1,4 миллиона рублей. С 30 октября 2025 года по рублевым вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами сроком более трех лет, этот лимит вырастет с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей.
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года.
