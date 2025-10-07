Рейтинг@Mail.ru
Захарова ответила на обвинения главы МИД Финляндии в адрес России - РИА Новости, 07.10.2025
18:30 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/zaharova-2046917142.html
Захарова ответила на обвинения главы МИД Финляндии в адрес России
Захарова ответила на обвинения главы МИД Финляндии в адрес России
в мире, россия, финляндия, хельсинки, мария захарова, обсе, нато, оон
В мире, Россия, Финляндия, Хельсинки, Мария Захарова, ОБСЕ, НАТО, ООН
Захарова ответила на обвинения главы МИД Финляндии в адрес России

Захарова назвала ложью слова Валтонен о якобы нарушении РФ Хельсинских принципов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Слова главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что Россия своими действиями якобы нарушает каждый из десяти Хельсинских принципов, являются откровенной ложью, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своём посте в Telegram-канале она привела слова финского министра: "своими действиями Россия нарушает каждый из десяти Хельсинкских принципов. Те самые принципы, в разработке которых она принимала участие пятьдесят лет назад".
Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск перед началом заседания Контактной группы по Украине в рамках саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
"Реальный психоз". В Финляндии рассказали о ситуации в Европе из-за России
4 октября, 17:42
"Откровенная ложь, к которой уже все привыкли. Однако же в чем Валтонен права, так это в том, что принципы Хельсинки полувековой давности действительно нарушаются. И нарушаются теми, кто под ними подписался – государствами-членами ОБСЕ", - написала Захарова.
Она привела примеры того, как страны Запада нарушали каждый из десяти Хельсинских принципов, в том числе бомбардировку НАТО Югославии без мандата ООН, признание Западом Косово без согласия Сербии, режиссируемый Западом "Майдан" и поддержку переворота на Украине и многое другое.
"Как вы догадываетесь, ни по диплому, ни по опыту работы Элина дипломатом не является и никогда не была. Технолог, менеджер городских мероприятий, финансист - только не специалист по международным отношениям. Западной Европе профессионалы на руководящих постах не нужны. Какое место в структуре мирового организма у ЕС, который контролирует гинеколог Урсула (фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии), всем понятно", - заключила Захарова.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Финляндия хочет ввести пошлины на весь импорт из России, пишет Reuters
Вчера, 23:44
 
В миреРоссияФинляндияХельсинкиМария ЗахароваОБСЕНАТОООН
 
 
