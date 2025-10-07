https://ria.ru/20251007/zaharova-2046917142.html
Захарова ответила на обвинения главы МИД Финляндии в адрес России
Захарова ответила на обвинения главы МИД Финляндии в адрес России - РИА Новости, 07.10.2025
Захарова ответила на обвинения главы МИД Финляндии в адрес России
Слова главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что Россия своими действиями якобы нарушает каждый из десяти Хельсинских принципов, являются откровенной ложью,... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T18:30:00+03:00
2025-10-07T18:30:00+03:00
2025-10-07T18:30:00+03:00
в мире
россия
финляндия
хельсинки
мария захарова
обсе
нато
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564198621_0:0:2571:1445_1920x0_80_0_0_baed4040d09ce68e57a23564c884f1a5.jpg
https://ria.ru/20251004/evropa-2046391914.html
https://ria.ru/20251006/finljandija-2046736295.html
россия
финляндия
хельсинки
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564198202_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_c94425d6cea0f6e71fcb0304eac83b29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, финляндия, хельсинки, мария захарова, обсе, нато, оон
В мире, Россия, Финляндия, Хельсинки, Мария Захарова, ОБСЕ, НАТО, ООН
Захарова ответила на обвинения главы МИД Финляндии в адрес России
Захарова назвала ложью слова Валтонен о якобы нарушении РФ Хельсинских принципов