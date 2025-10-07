Захарова ответила на обвинения главы МИД Финляндии в адрес России

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Слова главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что Россия своими действиями якобы нарушает каждый из десяти Хельсинских принципов, являются откровенной ложью, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.