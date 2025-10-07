Рейтинг@Mail.ru
Трамп и Карни обсудили в Белом доме торговые отношения - РИА Новости, 07.10.2025
23:15 07.10.2025 (обновлено: 23:27 07.10.2025)
Трамп и Карни обсудили в Белом доме торговые отношения
Трамп и Карни обсудили в Белом доме торговые отношения - РИА Новости, 07.10.2025
Трамп и Карни обсудили в Белом доме торговые отношения
Переговоры американского президента Дональда Трампа и премьер-министра Канады Марка Карни в Белом доме прошли успешно, предметно и позитивно, заявил канадский... РИА Новости, 07.10.2025
дональд трамп
марк карни
в мире
канада
сша
канада
сша
2025
Новости
дональд трамп, марк карни, в мире, канада, сша
Дональд Трамп, Марк Карни, В мире, Канада, США
Трамп и Карни обсудили в Белом доме торговые отношения

Трамп и Карни обсудили в Белом доме торговые отношения и международную повестку

© AP Photo / Evan VucciПремьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп во время встречи
© AP Photo / Evan Vucci
Премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп во время встречи. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Переговоры американского президента Дональда Трампа и премьер-министра Канады Марка Карни в Белом доме прошли успешно, предметно и позитивно, заявил канадский министр по межведомственным отношениям и ответственный за торговлю между Канадой и США Доминик Леблан.
"Мы завершили то, что я считаю, было успешным, позитивным и предметным обсуждением с президентом Трампом", - сообщил он журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров.
Леблан отметил, что в рамках встречи стороны обсуждали торговые вопросы и международную повестку.
Трамп смягчил риторику о включении Канады в США
Вчера, 20:26
Трамп смягчил риторику о включении Канады в США
