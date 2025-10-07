https://ria.ru/20251007/voprosy-2046886547.html
Путин и Эрдоган обсудили региональные вопросы
Путин и Эрдоган обсудили региональные вопросы - РИА Новости, 07.10.2025
Путин и Эрдоган обсудили региональные вопросы
Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор, обсудили региональные вопросы. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T16:59:00+03:00
2025-10-07T16:59:00+03:00
2025-10-07T16:59:00+03:00
в мире
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038821525_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_84806f59359a3ae0e8319f50896e9782.jpg
https://ria.ru/20251007/putin-2046886397.html
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038821525_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_1e9a30719a5d54d2a5672ad557fd6367.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
В мире, Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
Путин и Эрдоган обсудили региональные вопросы
Путин и Эрдоган по телефону обсудили региональные вопросы