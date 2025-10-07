https://ria.ru/20251007/voennye-2046806478.html
ВС России взяли под контроль участок земли по правому берегу реки Янчур
ВС России взяли под контроль участок земли по правому берегу реки Янчур - РИА Новости, 07.10.2025
ВС России взяли под контроль участок земли по правому берегу реки Янчур
ВС РФ в Запорожской области взяли под контроль участок местности площадью более четырех квадратных километров по правому берегу реки Янчур, сообщило Минобороны... РИА Новости, 07.10.2025
ВС России взяли под контроль участок земли по правому берегу реки Янчур
ВС РФ в Запорожской области взяли под контроль более 4 кв км местности