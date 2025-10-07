Рейтинг@Mail.ru
ВС России взяли под контроль участок земли по правому берегу реки Янчур - РИА Новости, 07.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 07.10.2025
ВС России взяли под контроль участок земли по правому берегу реки Янчур
ВС России взяли под контроль участок земли по правому берегу реки Янчур - РИА Новости, 07.10.2025
ВС России взяли под контроль участок земли по правому берегу реки Янчур
ВС РФ в Запорожской области взяли под контроль участок местности площадью более четырех квадратных километров по правому берегу реки Янчур, сообщило Минобороны... РИА Новости, 07.10.2025
ВС России взяли под контроль участок земли по правому берегу реки Янчур

ВС РФ в Запорожской области взяли под контроль более 4 кв км местности

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ВС РФ в Запорожской области взяли под контроль участок местности площадью более четырех квадратных километров по правому берегу реки Янчур, сообщило Минобороны РФ во вторник.
Министерство обороны РФ сообщило ранее, что подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Нововасилевское Запорожской области.
"В ходе наступательных действий воины-приморцы освободили населенный пункт от формирований ВСУ и водрузили на его территории флаги Российской Федерации, взяв под контроль участок местности более 4 квадратных километров по правому берегу реки Янчур", - говорится в сообщении.
Освобождение Нововасилевского в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Минобороны показало видео с российскими бойцами из Нововасилевского
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСпецоперация
 
 
