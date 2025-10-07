https://ria.ru/20251007/vaktsinatsiya-2046738375.html
Роспотребнадзор рассказал о количестве привитых от гриппа россиян
Роспотребнадзор рассказал о количестве привитых от гриппа россиян
Роспотребнадзор рассказал о количестве привитых от гриппа россиян
Свыше 30,7 миллиона человек привито в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа, сообщил Роспотребнадзор. РИА Новости, 07.10.2025
Роспотребнадзор рассказал о количестве привитых от гриппа россиян
В рамках кампании по вакцинации против гриппа привито свыше 30 миллионов россиян