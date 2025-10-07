Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор рассказал о количестве привитых от гриппа россиян - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:19 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/vaktsinatsiya-2046738375.html
Роспотребнадзор рассказал о количестве привитых от гриппа россиян
Роспотребнадзор рассказал о количестве привитых от гриппа россиян - РИА Новости, 07.10.2025
Роспотребнадзор рассказал о количестве привитых от гриппа россиян
Свыше 30,7 миллиона человек привито в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа, сообщил Роспотребнадзор. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T00:19:00+03:00
2025-10-07T00:19:00+03:00
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839276359_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d48cd357e18d94bb9360bad36f700ce2.jpg
https://ria.ru/20251007/orvi-2046738089.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839276359_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3b80dc3e4131d45f227792629591ee5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор рассказал о количестве привитых от гриппа россиян

В рамках кампании по вакцинации против гриппа привито свыше 30 миллионов россиян

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМедик делает прививку с вакциной против гриппа в мобильном пункте вакцинации
Медик делает прививку с вакциной против гриппа в мобильном пункте вакцинации - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Медик делает прививку с вакциной против гриппа в мобильном пункте вакцинации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Свыше 30,7 миллиона человек привито в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа, сообщил Роспотребнадзор.
"В рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито свыше 30,7 миллиона граждан, что составляет 20,8% численности населения страны", - говорится в сообщении ведомства.
Простуженный мужчина - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости ОРВИ в России
00:10
 
Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала