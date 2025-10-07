Роспотребнадзор рассказал о количестве привитых от гриппа россиян

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Свыше 30,7 миллиона человек привито в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа, сообщил Роспотребнадзор.

"В рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито свыше 30,7 миллиона граждан, что составляет 20,8% численности населения страны", - говорится в сообщении ведомства.