Ушаков рассказал подробности о скором визите Путина в Таджикистан

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Программа государственного визита президента России Владимира Путина в Таджикистан включает встречу лидеров в формате тет-а-тет и переговоры с участием делегаций, сообщил журналистам на брифинге во вторник помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Программа госвизита президента России Владимира Путина
в Таджикистан
начнется вечером в среду, 8 октября, с возложения венка к памятнику Исмаилу Самани. Затем состоится неформальный обед с участием двух президентов, Владимира Путина и Эмомали Рахмона
", - рассказал Ушаков
.
По его словам, церемония официальной встречи и представление делегаций начнутся утром в четверг.
"В четверг, 9 октября, утром, в 11 часов во Дворце Наций состоится церемония официальной встречи и представление делегаций двух стран и совместное фотографирование. После этого начинается рабочая программа. Она включает, во-первых, двухстороннюю встречу двух лидеров в формате тет-а-тет. После этой встречи уже последуют двусторонние переговоры в расширенном составе", - добавил он.
По словам Ушакова, по итогам переговоров президенты подпишут совместное заявление, а также примут участие в церемонии обмена документами.
Завершится государственный визит государственным приемом с участием делегаций двух стран.