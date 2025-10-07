Ушаков рассказал подробности о скором визите Путина в Таджикистан

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Программа государственного визита президента России Владимира Путина в Таджикистан включает встречу лидеров в формате тет-а-тет и переговоры с участием делегаций, сообщил журналистам на брифинге во вторник помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"В четверг, 9 октября, утром, в 11 часов во Дворце Наций состоится церемония официальной встречи и представление делегаций двух стран и совместное фотографирование. После этого начинается рабочая программа. Она включает, во-первых, двухстороннюю встречу двух лидеров в формате тет-а-тет. После этой встречи уже последуют двусторонние переговоры в расширенном составе", - добавил он.